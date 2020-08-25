Goal представил символическую сборную ЛЧ без Месси и Роналду

Издание Goal представило символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. В ней 10 представителей бундеслиги.
Мануэль Нойер («Бавария») – Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Алаба («Бавария»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Альфонсо Дэвис («Бавария») – Серж Гнабри («Бавария»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария») – Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Роберт Левандовски («Бавария»), Неймар («ПСЖ»).
- «Бавария» – победитель турнира.
- В финале немецкий клуб со счетом 1:0 обыграл «ПСЖ».
Источник: Goal.com