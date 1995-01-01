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    Goal представил символическую сборную ЛЧ без Месси и Роналду

    Издание Goal представило символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. В ней 10 представителей бундеслиги.

    Мануэль Нойер («Бавария») – Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Алаба («Бавария»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Альфонсо Дэвис («Бавария») – Серж Гнабри («Бавария»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария») – Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Роберт Левандовски («Бавария»), Неймар («ПСЖ»).

    • «Бавария» – победитель турнира.
    • В финале немецкий клуб со счетом 1:0 обыграл «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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