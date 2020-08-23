РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив» и поднялся на третье место

В матче 4-го тура чемпионата России «Спартак» дома одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1.

Голы в составе победителей забили Джордан Ларссон и Александр Соболев. У гостей единственный забитый мяч на счету Мурило Серкейры.

«Спартак» набрал 8 очков и поднялся на третье место, обогнав «Локо» (7 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мурило, 10; 1:1 – Ларссон, 53; 2:1 – Соболев, 81.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Предупреждения: Умяров, 86 – Баринов, 7; Рыбус, 41; Крыховяк, 44; Чорлука, 69; Рыбчинский, 80.

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