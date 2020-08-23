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    РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив» и поднялся на третье место

    В матче 4-го тура чемпионата России «Спартак» дома одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Джордан Ларссон и Александр Соболев. У гостей единственный забитый мяч на счету Мурило Серкейры.

    «Спартак» набрал 8 очков и поднялся на третье место, обогнав «Локо» (7 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мурило, 10; 1:1 – Ларссон, 53; 2:1 – Соболев, 81.

    Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

    Предупреждения: Умяров, 86 – Баринов, 7; Рыбус, 41; Крыховяк, 44; Чорлука, 69; Рыбчинский, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2020 20:58
    Комментарии238
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      Рейтинг: +2621

      ljrljr0505 16 минут назад

      Эдер- днище, а спартак с победой.

      0
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      Рейтинг: +2190

      Гавроша 18 минут назад

      Стыдно за свиней!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      Дэс 1 час назад

      А бомжи вонючие первые )))))) Кто бы сомневался )))) Типа они выиграли ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: -111

      net zenit1967 > Дэс 43 минуты назад

      спартак сегодня выиграл,а ноют бомжи!

      2
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      Рейтинг: +789

      Sky Spartak 1 час назад

      Умяров Зобнин Ларсон..да вообще в этом Чемпионате все хорошо играют...видать настроились ) Травмированнным конечно,быстрейшего выздоровления..хорошие игроки...

      2
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      Рейтинг: +4700

      САДЫЧОК 1 час назад

      Матч не смотрел-но счет красивый !

      0
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      Рейтинг: +2185

      vsespartak01 1 час назад

      всех нас с победой!травмированным здоровья конечно!ждем такого же продолжения!!

      8
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      Рейтинг: +2185

      vsespartak01 > vsespartak01 1 час назад

      и побед!!пора зенит на место ставить!

      6
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      Рейтинг: +1072

      Freyd 1 час назад

      Спартак с победой,игрокам локо скорейшего восстановления от травм!

      8
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      Рейтинг: +4097

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      всех КБ с победой!

      8
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      Рейтинг: +41116

      portero 2 часа назад

      Спартак додавил Локо, Баринова не хватало Локо.
      Спартак с победой!!!

      9
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      Рейтинг: +295

      Drapik 2 часа назад

      Локомотив должен сняться с чемпионата, если судья матча не пройдет полиграф.

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