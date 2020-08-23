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РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив» и поднялся на третье место

23 августа 2020, 20:58
207

В матче 4-го тура чемпионата России «Спартак» дома одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1.

Голы в составе победителей забили Джордан Ларссон и Александр Соболев. У гостей единственный забитый мяч на счету Мурило Серкейры.

«Спартак» набрал 8 очков и поднялся на третье место, обогнав «Локо» (7 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мурило, 10; 1:1 – Ларссон, 53; 2:1 – Соболев, 81.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Предупреждения: Умяров, 86 – Баринов, 7; Рыбус, 41; Крыховяк, 44; Чорлука, 69; Рыбчинский, 80.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (207)
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VVM1964
1598205637
Всех с победой !!! Спартак - молодцы . Победа абсолютно по делу - мы были лучше !!!
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oyabun
1598205818
Ура!! Важна не только сама победа над сильным соперником. Важно то, что Спартак от матча к матчу заметно прибавляет. Всех КБ братьев с заслуженной волевой Победой!!
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Мага 13
1598205923
Соболев с Ларссоном конечно красавчики, вздохнули в атаку Спартака остроту и напор, молодцы.
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партизан84
1598206629
Стартак с победой!!!!! ребятам здоровья!
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житель СПб
1598206679
Поздравляю спартаковцев с хорошей игрой и заслуженной победой!
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zigbert
1598207089
С победой Спартак!!! Победа волевая и не скажешь что незаслуженная. Играли с преимуществом. У Зобнина пожалуй лучший матч за последнее время. Ларссон кажется нашел свою игру в Спартаке. Все игроки сыграли достойно.
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Синитсосит
1598208774
игра равная, жаль травмированных игроков локо, Карась как обычно ровная чёткая игра, не придраться, не то что у зинида и сочи, позор питорскому клубу
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мы_не_рабы
1598208926
Всех красно белых с победой! Красивый, зрелищный матч, который держал в напряжении до последних минут. Всем ребятам, получившим травмы - скорейшего выздоровления, особенно игрокам Локо, ведь скоро ЛЧ. В защите, как всегда, пожар. Другие исполнители накажут, глазом не моргнут. Но, всё равно припятно, что, в отличии от Уфы, додавли и добились победы!
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Freyd
1598210322
Спартак с победой,игрокам локо скорейшего восстановления от травм!
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vsespartak01
1598210711
всех нас с победой!травмированным здоровья конечно!ждем такого же продолжения!!
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