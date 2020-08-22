Перед матчем «Химки» – «Ахмат» Талалаеву вручили медаль за второе место в ФНЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил медаль от «Химок».

Это произошло в преддверии очного матча двух команд в четвертом туре РПЛ.

Медали также вручили помощникам Талалаева – Юрию Нагайцеву и Серджо Джовани.

Ранее «Химки» были награждены за итоговое второе место в прошлом розыгрыше ФНЛ.

Талалаев по ходу сезона-2019/20 возглавлял команду из Подмосковья.

Специалист покинул клуб в январе этого года.