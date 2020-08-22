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    Перед матчем «Химки» – «Ахмат» Талалаеву вручили медаль за второе место в ФНЛ

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил медаль от «Химок».

    Это произошло в преддверии очного матча двух команд в четвертом туре РПЛ.

    Медали также вручили помощникам Талалаева – Юрию Нагайцеву и Серджо Джовани.

    • Ранее «Химки» были награждены за итоговое второе место в прошлом розыгрыше ФНЛ.
    • Талалаев по ходу сезона-2019/20 возглавлял команду из Подмосковья.
    • Специалист покинул клуб в январе этого года.

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    Источник: Официальный твиттер «Химок»

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