Перед матчем «Химки» – «Ахмат» Талалаеву вручили медаль за второе место в ФНЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил медаль от «Химок».
Это произошло в преддверии очного матча двух команд в четвертом туре РПЛ.
Медали также вручили помощникам Талалаева – Юрию Нагайцеву и Серджо Джовани.
- Ранее «Химки» были награждены за итоговое второе место в прошлом розыгрыше ФНЛ.
- Талалаев по ходу сезона-2019/20 возглавлял команду из Подмосковья.
- Специалист покинул клуб в январе этого года.
Перед началом матча Тинькофф-Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» футбольный клуб «Химки» вручил серебряные медали за второе место в ФНЛ в сезоне 2019/20 Андрею Талалаеву и его помощникам — Юрию Нагайцеву и Серджо Джовани. pic.twitter.com/Q1lqAHoOJh— ФК Химки (@fc_khimki) August 22, 2020