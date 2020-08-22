Перед матчем «Химки» – «Ахмат» Талалаеву вручили медаль за второе место в ФНЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил медаль от «Химок».
Это произошло в преддверии очного матча двух команд в четвертом туре РПЛ.
Медали также вручили помощникам Талалаева – Юрию Нагайцеву и Серджо Джовани.
- Ранее «Химки» были награждены за итоговое второе место в прошлом розыгрыше ФНЛ.
- Талалаев по ходу сезона-2019/20 возглавлял команду из Подмосковья.
- Специалист покинул клуб в январе этого года.
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Источник: Официальный твиттер «Химок»