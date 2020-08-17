Степаненко, Марлос и Тайсон – в старте «Шахтера» на матч с «Интером»; Конте с первых минут выпустит Янга, Брозовича и Лукаку

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Шахтера» на полуфинальный матч Лиги Европы.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.
«Шахтeр»: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос Антонио, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес.
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- Игра пройдет на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе.
- Первым полуфиналистом ЛЕ стала «Севилья», победившая «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Источник: Официальный твиттер УЕФА