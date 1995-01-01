Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Степаненко, Марлос и Тайсон – в старте «Шахтера» на матч с «Интером»; Конте с первых минут выпустит Янга, Брозовича и Лукаку

    Стали известны стартовые составы «Интера» и «Шахтера» на полуфинальный матч Лиги Европы.

    «Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.

    «Шахтeр»: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос Антонио, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес.

    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе.
    • Первым полуфиналистом ЛЕ стала «Севилья», победившая «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78517
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru