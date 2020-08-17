«Ростов» представил гостевую форму синего цвета

Состоялась презентация новой формы «Ростова», в которой команда будет играть в гостевых матчах сезона-2020/21.

Экипировка выполнена в синем цвете. Технический спонсор – компания Puma.

«Рисунок нового комплекта схож с желтой версией. Рукава, воротник и задняя часть футболки выполнены в темно-синем цвете. Форма будет великолепно смотреться на наших игроках во время выездных матчей!» – говорится в публикации на официальном сайте «Ростова».