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    «Ростов» представил гостевую форму синего цвета

    Состоялась презентация новой формы «Ростова», в которой команда будет играть в гостевых матчах сезона-2020/21.

    Экипировка выполнена в синем цвете. Технический спонсор – компания Puma.

    «Рисунок нового комплекта схож с желтой версией. Рукава, воротник и задняя часть футболки выполнены в темно-синем цвете. Форма будет великолепно смотреться на наших игроках во время выездных матчей!» – говорится в публикации на официальном сайте «Ростова».

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40921

      portero 4 минуты назад

      теперь осталось физическую форму подтянуть на отличный уровень и вперед к победам.

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