«Ростов» представил гостевую форму синего цвета

теперь осталось физическую форму подтянуть на отличный уровень и вперед к победам.
Состоялась презентация новой формы «Ростова», в которой команда будет играть в гостевых матчах сезона-2020/21.
Экипировка выполнена в синем цвете. Технический спонсор – компания Puma.
«Рисунок нового комплекта схож с желтой версией. Рукава, воротник и задняя часть футболки выполнены в темно-синем цвете. Форма будет великолепно смотреться на наших игроках во время выездных матчей!» – говорится в публикации на официальном сайте «Ростова».
Представляем синий комплект формы PUMA на сезон 2020/21! pic.twitter.com/vLmsJZMEsJ— Football Club Rostov (@rostovfc) August 17, 2020