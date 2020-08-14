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  • Тихонов: «В «Спартаке» на тренировке были драки. Дзюба, Эменике месились, рубились»

Тихонов: «В «Спартаке» на тренировке были драки. Дзюба, Эменике месились, рубились»

14 августа 2020, 19:33
13

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что во время тренировочного процесса футболисты устраивали драки. Например, Артем Дзюба.

«Когда мы работали в «Спартаке», у нас и драки на тренировке были. Месились так футболисты... И Артем Дзюба с испанцем. И Эммануэль Эменике рубился. Подрались – разошлись», – сказал Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Тихонов тренировал «Спартак» с 2011 по 2014 год (с перерывом на 2012-2013 годы).
  • В качестве главного тренера Тихонов работал в «Енисее», в «Крыльях Советов».
  • Сейчас он работает экспертом на телевидении.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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Ссппааррттаакк
1597423997
Зачем сор из избы выносить? Андрюха вроде нормальный парень, а ведет себя как - Федун.
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Garrincha58
1597424466
Тихон балабол ещё тот на Матч ТВ не берут теперь тут зарабатывает
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giluxa1963
1597426550
свинарник как не чисть свинья всегда грязь найдет
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balam
1597429060
Эменике не давался?
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DOCTOR PENALTY
1597429962
Видать мало Дзюбу п*здили.
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almanev
1597432138
А теперь зюба месит глину в азмуне
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ivany4
1597432320
А что вы хотите, мужики. Или отношения выясняют, или карманников учат. В радужном клубе другие правила...., ну вы все знаете.
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paracetamol
1597435465
Свини, они и есть свини.
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hielultropitte
1597462827
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