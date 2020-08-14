Тихонов: «В «Спартаке» на тренировке были драки. Дзюба, Эменике месились, рубились»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что во время тренировочного процесса футболисты устраивали драки. Например, Артем Дзюба.
«Когда мы работали в «Спартаке», у нас и драки на тренировке были. Месились так футболисты... И Артем Дзюба с испанцем. И Эммануэль Эменике рубился. Подрались – разошлись», – сказал Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Тихонов тренировал «Спартак» с 2011 по 2014 год (с перерывом на 2012-2013 годы).
- В качестве главного тренера Тихонов работал в «Енисее», в «Крыльях Советов».
- Сейчас он работает экспертом на телевидении.
Источник: Бомбардир.ру