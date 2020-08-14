Тихонов: «В «Спартаке» на тренировке были драки. Дзюба, Эменике месились, рубились»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что во время тренировочного процесса футболисты устраивали драки. Например, Артем Дзюба.

«Когда мы работали в «Спартаке», у нас и драки на тренировке были. Месились так футболисты... И Артем Дзюба с испанцем. И Эммануэль Эменике рубился. Подрались – разошлись», – сказал Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги».