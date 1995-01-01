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    Тихонов: «В «Спартаке» на тренировке были драки. Дзюба, Эменике месились, рубились»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что во время тренировочного процесса футболисты устраивали драки. Например, Артем Дзюба.

    «Когда мы работали в «Спартаке», у нас и драки на тренировке были. Месились так футболисты... И Артем Дзюба с испанцем. И Эммануэль Эменике рубился. Подрались – разошлись», – сказал Тихонов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Тихонов тренировал «Спартак» с 2011 по 2014 год (с перерывом на 2012-2013 годы).
    • В качестве главного тренера Тихонов работал в «Енисее», в «Крыльях Советов».
    • Сейчас он работает экспертом на телевидении.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17821

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Видать мало Дзюбу п*здили.

      0
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      Рейтинг: +529

      balam 49 минут назад

      Эменике не давался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2028

      giluxa1963 1 час назад

      свинарник как не чисть свинья всегда грязь найдет

      0
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      Рейтинг: -36

      alarm_иг 1 час назад

      Вот, как мужики, дрались, месились. А потом дзюба ушел в синит.... Ну вы поняли... Раздевалка там, караоке... Гыгы

      2
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      Рейтинг: +5884

      Борат 2 часа назад

      Очень стыдно за пищевик !
      Позор !
      Гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11083

      Garrincha58 2 часа назад

      Тихон балабол ещё тот на Матч ТВ не берут теперь тут зарабатывает

      -1
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      Рейтинг: +6766

      alarm 2 часа назад

      в спартаке хорошему не научат. стыдно за спартак!

      2
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      Рейтинг: +1891

      ziborock > alarm 1 час назад

      Что для болельщика зенита "хорошее" мы знаем!)))

      1
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      Рейтинг: +478

      Ссппааррттаакк 2 часа назад

      Зачем сор из избы выносить? Андрюха вроде нормальный парень, а ведет себя как - Федун.

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