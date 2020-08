Александер-Арнольд – лучший молодой игрок сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего молодого футболиста по итогам сезона-2019/20.

Этого звания удостоился правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Merseyside's Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season #PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de