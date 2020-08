Хын-Мин Сон – автор лучшего гола АПЛ в сезоне-2019/20

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила лучший гол в турнире по итогам прошлого сезона.

Первое место занял забитый мяч форварда «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в матче с «Бернли» (5:0).

Кореец поразил ворота соперника после сольного прохода со своей половины поля.

«This is sensational! World class.» @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj