Флик: «Месси – выдающийся футболист. Главное – играть против него командно»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о том, как его команда собирается противостоять капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
«Месси в последние годы был лучшим футболистом мира за явным преимуществом. Это выдающийся игрок. Не знаю, будет ли такой еще когда-нибудь.
Мы думали, как остановить Месси, но здесь я вам ничего не расскажу. Главное – играть против него командно. Играть умно и постараться, чтобы он оказался под давлением», – сказал Флик.
- Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.
- Победитель пары сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» или «Лионом».
Источник: Официальный сайт УЕФА