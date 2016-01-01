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    Флик: «Месси – выдающийся футболист. Главное – играть против него командно»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о том, как его команда собирается противостоять капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Месси в последние годы был лучшим футболистом мира за явным преимуществом. Это выдающийся игрок. Не знаю, будет ли такой еще когда-нибудь.

    Мы думали, как остановить Месси, но здесь я вам ничего не расскажу. Главное – играть против него командно. Играть умно и постараться, чтобы он оказался под давлением», – сказал Флик.

    • Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.
    • Победитель пары сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» или «Лионом».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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