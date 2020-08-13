Флик: «Месси – выдающийся футболист. Главное – играть против него командно»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о том, как его команда собирается противостоять капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Месси в последние годы был лучшим футболистом мира за явным преимуществом. Это выдающийся игрок. Не знаю, будет ли такой еще когда-нибудь.

Мы думали, как остановить Месси, но здесь я вам ничего не расскажу. Главное – играть против него командно. Играть умно и постараться, чтобы он оказался под давлением», – сказал Флик.