Газизов: «У «Спартака» нет никаких отношений с «Химками». Это смешно. Кто-то раскачивает почву под нами»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что у клуба нет никаких договоренностей с «Химками». Их возглавил тренер из системы москвичей Дмитрий Гунько.

– Какие отношения между «Спартаком» и «Химками»?

– Никаких отношений нет. Это смешно. Откуда все это выдумывается? Я знаю людей, которые работают и играют там. Так я и во всей РПЛ всех знаю. Кто-то пытается раскачать почву под «Спартаком».