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    Газизов: «У «Спартака» нет никаких отношений с «Химками». Это смешно. Кто-то раскачивает почву под нами»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что у клуба нет никаких договоренностей с «Химками». Их возглавил тренер из системы москвичей Дмитрий Гунько.

    – Какие отношения между «Спартаком» и «Химками»?

    – Никаких отношений нет. Это смешно. Откуда все это выдумывается? Я знаю людей, которые работают и играют там. Так я и во всей РПЛ всех знаю. Кто-то пытается раскачать почву под «Спартаком».

    • «Химки» играют в РПЛ впервые с 2009 года.
    • Кроме «Спартака», Гунько нигде не работал.
    • По словам Сергея Юрана, Газизов контролирует «Химки» и «Уфу».

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    11.08.2020 22:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7317

      paracetamol 25 минут назад

      Газиз. Врать когда научился, как в свинарник пришел или всегда таким был?

      0
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > paracetamol 18 минут назад

      ты почем знашь?воторй боратка в койки рассказывал что ля?

      0
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      Рейтинг: +5831

      ivany4 1 час назад

      Оправдываться не стоит.
      Пусть кто это пишет, доказывает, что это так.
      А не докажет, смело рубите бабки с таких "знатоков" отношений.
      Пора на журналистах деньги зарабатывать, не все же им в мутной воде жирных карасей ловить.))

      1
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      Рейтинг: +1956

      Genz 1 час назад

      А Юрана кто убрал,чтобы поставить спартаковскую кишку?
      Чем плох был Юран. Тем,что вывел в финал кубка?
      Газизов хитрый,мутный башкир.

      0
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      Рейтинг: +5831

      ivany4 > Genz 57 минут назад

      Не в обиду тебе, а справедливости для.
      Как говориться, а ты свечку при этом держал?
      Вот почему, только в России так, один ворон каркнул "новость" за три рубля, а тридцать три сороки бесплатно разнесли по разным весям. Ну а там уже все пересказывают, как чистую правду.

      2
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > ivany4 16 минут назад

      ну это жа боратка то и ляпнул,когда с алармом в очередь вставали к боратке товторому!

      -1
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      Рейтинг: +5831

      ivany4 > net zenit1967 3 минуты назад

      Ну как так, что не зенитовец, то деб*л!?!?!?
      Вынь орган, которым тебя делали, изо рта, потом пиши.
      Тебе не надоело свой город позорить?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +2506

      Axe111 1 час назад

      Да да да

      0
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      Рейтинг: +557

      АКМ-74У 1 час назад

      Газизов был тише, пока сидел в Уфе.

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      Рейтинг: -57

      Продюсер Азамат 1 час назад

      Это мы бамжевики, наших рук дело, еще ни такое схватите, у нас так сказать teamwork, не отмоетесь, а мы все ближе, чуете нашу вонь? нет, странно, а Борат и розовая сигналка уже написали ниже__но сичас после меня точна запахнет__горд за бамжевик гыгы

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      Рейтинг: +5684

      Борат 1 час назад

      Свиномрази совсем берега попутали, думают мы ничего не видим и не слышим ? И Юран балабол что ли ??? Гыгы

      1
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      Рейтинг: +6556

      alarm 2 часа назад

      стыдно за федунятник)

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