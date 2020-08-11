Газизов: «У «Спартака» нет никаких отношений с «Химками». Это смешно. Кто-то раскачивает почву под нами»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что у клуба нет никаких договоренностей с «Химками». Их возглавил тренер из системы москвичей Дмитрий Гунько.
– Какие отношения между «Спартаком» и «Химками»?
– Никаких отношений нет. Это смешно. Откуда все это выдумывается? Я знаю людей, которые работают и играют там. Так я и во всей РПЛ всех знаю. Кто-то пытается раскачать почву под «Спартаком».
- «Химки» играют в РПЛ впервые с 2009 года.
- Кроме «Спартака», Гунько нигде не работал.
- По словам Сергея Юрана, Газизов контролирует «Химки» и «Уфу».
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»