Генич: «Не знаю, что более мерзко – то, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал сообщение комментатора Дмитрия Губерниева об отстранении Андрея Тихонова от телеэфира.
«Даже не знаю, что более мерзко в данной ситуации. То, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Дмитрий Губерниев... Вспоминая его конфликты, у него аллергия на фамилию Тихонов что ли?» – написал Генич в своем твиттере.
- «Уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – ранее написал Губерниев в своем телеграм-канале. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова.
Источник: твиттер Константина Генича