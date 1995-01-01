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    Генич: «Не знаю, что более мерзко – то, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал сообщение комментатора Дмитрия Губерниева об отстранении Андрея Тихонова от телеэфира.

    «Даже не знаю, что более мерзко в данной ситуации. То, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Дмитрий Губерниев... Вспоминая его конфликты, у него аллергия на фамилию Тихонов что ли?» – написал Генич в своем твиттере.

    • «Уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – ранее написал Губерниев в своем телеграм-канале. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова.

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    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1399

      _Marqella_ 17 минут назад

      Мерзкий типок этот губерниев...

      0
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      Рейтинг: +6483

      alarm 42 минуты назад

      губерниев дезеув

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5736

      alp 56 минут назад

      губерниев - гавно с микрофоном... ну и ******* тоже.

      4
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      Рейтинг: +3020

      TOMSON 1 час назад

      Что бы кто не натворил. Губерниев, как был чмом так им и останется.

      4
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      Рейтинг: +330

      plehanov6 1 час назад

      Самое мерзкое то, что говяново гребельщика, допустили до ФУТБОЛА!!! Хватит с этого идиота и биатлона, который я перестал смотреть, после его появления в этом виде спорта!!! САМЫЙ ГОВНЯНЫЙ комментатор НА " матч тв" !

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