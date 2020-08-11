Генич: «Не знаю, что более мерзко – то, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал сообщение комментатора Дмитрия Губерниева об отстранении Андрея Тихонова от телеэфира.

«Даже не знаю, что более мерзко в данной ситуации. То, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Дмитрий Губерниев... Вспоминая его конфликты, у него аллергия на фамилию Тихонов что ли?» – написал Генич в своем твиттере.