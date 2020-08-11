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  • Генич: «Не знаю, что более мерзко – то, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев»

Генич: «Не знаю, что более мерзко – то, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев»

11 августа 2020, 15:28
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал сообщение комментатора Дмитрия Губерниева об отстранении Андрея Тихонова от телеэфира.

«Даже не знаю, что более мерзко в данной ситуации. То, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Дмитрий Губерниев... Вспоминая его конфликты, у него аллергия на фамилию Тихонов что ли?» – написал Генич в своем твиттере.

  • «Уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ»! И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч!» И это тоже справедливо!» – ранее написал Губерниев в своем телеграм-канале. Спустя 50 минут Губерниев опроверг отстранение Тихонова.

Источник: твиттер Константина Генича
Любительский футбол Тихонов Андрей Генич Константин
Комментарии (9)
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plehanov6
1597149633
Самое мерзкое то, что говяново гребельщика, допустили до ФУТБОЛА!!! Хватит с этого идиота и биатлона, который я перестал смотреть, после его появления в этом виде спорта!!! САМЫЙ ГОВНЯНЫЙ комментатор НА " матч тв" !
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alp
1597151302
губерниев - гавно с микрофоном... ну и ******* тоже.
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_Marqella_
1597153638
Мерзкий типок этот губерниев...
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Axe111
1597155332
Что генич что губер,два ******
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Валерий2705
1597157347
Ска, когда же тебя о.т.п.и.з.д.о.х.а.е.т уже кто нибудь за твой поганый язык. Не судью надо было бить Широков, не судью. Вот если бы Губера, да прямо в студии, пол страны бы аплодировали стоя. Но Широков к сожалению тоже черт, может только болельщиков обзывать, да судей любителей бить.
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inzek
1597176257
#гу6еридинаxyй вместе со шлюбой
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Hektor 84
1597214829
Зазвездился Тихонов. Думает лишь из за того что он Андрей Тихонов все ему в ноги кланяться должны.
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