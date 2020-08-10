Заводящий «Спартака» Дивинский: «Будем добиваться отставки руководства РФС. Они либо непрофессионалы, либо преступники»

Михаил Дивинский, заводящий трибуны стадиона «Спартака» «Открытие Арена», недоволен судейством в матче первого тура против «Сочи» (2:2). Спартаковцы вели в счете в два мяча.

«Сейчас мы обсуждаем как дальше действовать. Конечно, общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый такой эпизод словно делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС и будем добиваться отставки руководства Александра Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с нашим футболом, либо непрофессионально, либо преступно», – сказал Дивинский Sport24.