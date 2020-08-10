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  • Заводящий «Спартака» Дивинский: «Будем добиваться отставки руководства РФС. Они либо непрофессионалы, либо преступники»

Заводящий «Спартака» Дивинский: «Будем добиваться отставки руководства РФС. Они либо непрофессионалы, либо преступники»

10 августа 2020, 18:30
31

Михаил Дивинский, заводящий трибуны стадиона «Спартака» «Открытие Арена», недоволен судейством в матче первого тура против «Сочи» (2:2). Спартаковцы вели в счете в два мяча.

«Сейчас мы обсуждаем как дальше действовать. Конечно, общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый такой эпизод словно делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС и будем добиваться отставки руководства Александра Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с нашим футболом, либо непрофессионально, либо преступно», – сказал Дивинский Sport24.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (31)
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ivany4
1597073809
Это заявление посерьезнее слов Федуна. Манежку помнят все.
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PAREVG.
1597074617
Нет, они не преступники и не непрофессионалы, они хорошие исполнители, им велели - они сделали. И никакого заговора против Спартака нет, есть заговор ЗА Зенит.
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vladimir-7
1597074817
Конечно РФС преступник, берет взятки и выполняет заказ и никакие доказательства ненужны. Всем это давно ясно.
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derrik2000
1597075806
Вот "заводящего фантика" как раз и не хватало, чтобы наконец Казарцев и Еськов со слезами на глазах и мольбами о прощении признали свою вину в результате матча Спартак-Сочи! ))))))))))))))))))))))
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Гека
1597076633
Господи, ну как они чего-то будут добиваться? В барабаны громче стучать?
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giluxa1963
1597076859
Федуну к окулисту надо очки сменить и еще раз посмотреть матч как Соболев хватает за футболку защитника как его защитник играет в ногу а уже затем в его ногу попадает мяч ну а с вторым пенальти -давайте представим этот момент в центре поля игрок отдает мяч вперед и после этого в него втыкается игрок соперника не кто бы не спорил что это фол на желтую а чем этот момент отличается от второго пенальти -ни чем .А вот кого надо наказать так это комментаторов матча,кто спрашивал их мнение во время матча ,комментируйте матч а если не умеете то учитесь у Сенявского ,Озерова ,Маслаченко наконец -ни кто из них не высказывал свое предпочтение какой то команде а тем более не подстрекали конфликт
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Волховский
1597078408
"Питерские" беспредельщики наш футбол скурвили. Без Олимпиад остались с этими "Мутконутыми" гориллами, а теперь и без футбола.
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"supermax"
1597080485
в нашей лиге приколов борись не борись, а кругом питорские чинуши сидят...сейчас свистнут пару раз в пользу Спартака, а потом весь сезон будут орать что вам все возвращается))
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alp
1597082638
))) заводящий будет добиваться ))))))
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vladimir-7
1597082714
Когда В.Ганчаренко послал судью в определенном направлении и когда Е.Гинер предложил руководителю судейского корпуса Егорову купить пистолет и застрелиться, то их наказали дисквалификацией и штрафами, а болельщики других клубов на каждом углу кричали, что нужно играть как следует и забивать голы, а не скандалить с судьями. Вот теперь и сами почувствовали беспредел судейского корпуса на своей команде.
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