Заводящий «Спартака» Дивинский: «Будем добиваться отставки руководства РФС. Они либо непрофессионалы, либо преступники»

в нашей лиге приколов борись не борись, а кругом питорские чинуши сидят...сейчас свистнут пару раз в пользу Спартака, а потом весь сезон будут орать что вам все возвращается))
Михаил Дивинский, заводящий трибуны стадиона «Спартака» «Открытие Арена», недоволен судейством в матче первого тура против «Сочи» (2:2). Спартаковцы вели в счете в два мяча.
«Сейчас мы обсуждаем как дальше действовать. Конечно, общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый такой эпизод словно делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС и будем добиваться отставки руководства Александра Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с нашим футболом, либо непрофессионально, либо преступно», – сказал Дивинский Sport24.
- «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
- После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.
- Шамиль Газизов назвал случившееся клоунадой.