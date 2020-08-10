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    Заводящий «Спартака» Дивинский: «Будем добиваться отставки руководства РФС. Они либо непрофессионалы, либо преступники»

    Михаил Дивинский, заводящий трибуны стадиона «Спартака» «Открытие Арена», недоволен судейством в матче первого тура против «Сочи» (2:2). Спартаковцы вели в счете в два мяча.

    «Сейчас мы обсуждаем как дальше действовать. Конечно, общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый такой эпизод словно делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС и будем добиваться отставки руководства Александра Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с нашим футболом, либо непрофессионально, либо преступно», – сказал Дивинский Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3577

      "supermax" 21 минуту назад

      в нашей лиге приколов борись не борись, а кругом питорские чинуши сидят...сейчас свистнут пару раз в пользу Спартака, а потом весь сезон будут орать что вам все возвращается))

      1
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      Рейтинг: +160

      Волховский 56 минут назад

      "Питерские" беспредельщики наш футбол скурвили. Без Олимпиад остались с этими "Мутконутыми" гориллами, а теперь и без футбола.

      2
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      Рейтинг: +5596

      Борат 1 час назад

      Завтра и этого мусора заберут !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +72

      саня ле 1 час назад

      ха дивинский что с футболом ? проснулся

      0
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      Рейтинг: +2020

      giluxa1963 1 час назад

      Федуну к окулисту надо очки сменить и еще раз посмотреть матч как Соболев хватает за футболку защитника как его защитник играет в ногу а уже затем в его ногу попадает мяч ну а с вторым пенальти -давайте представим этот момент в центре поля игрок отдает мяч вперед и после этого в него втыкается игрок соперника не кто бы не спорил что это фол на желтую а чем этот момент отличается от второго пенальти -ни чем .А вот кого надо наказать так это комментаторов матча,кто спрашивал их мнение во время матча ,комментируйте матч а если не умеете то учитесь у Сенявского ,Озерова ,Маслаченко наконец -ни кто из них не высказывал свое предпочтение какой то команде а тем более не подстрекали конфликт

      3
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      Рейтинг: +72

      саня ле > giluxa1963 1 час назад

      (комментаторы ) явные провокаторы очень сильно было заметно

      1
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      Рейтинг: +2625

      serhio80 > giluxa1963 11 минут назад

      Гнилуха, ты тоже из этих, питорских?

      0
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      Рейтинг: +18

      Гека 1 час назад

      Господи, ну как они чего-то будут добиваться? В барабаны громче стучать?

      1
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      Рейтинг: +40796

      portero > Гека 1 час назад

      может майдан решили замутить???? х.з будем посмотреть...

      1
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      Рейтинг: +1085

      Алехсбургер. > Гека 49 минут назад

      просто ..стучать.)

      0
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      Рейтинг: +9478

      derrik2000 1 час назад

      Вот "заводящего фантика" как раз и не хватало, чтобы наконец Казарцев и Еськов со слезами на глазах и мольбами о прощении признали свою вину в результате матча Спартак-Сочи!
      ))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +12228

      vladimir-7 1 час назад

      Конечно РФС преступник, берет взятки и выполняет заказ и никакие
      доказательства ненужны. Всем это давно ясно.

      2
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      Рейтинг: +1191

      PAREVG. 1 час назад

      Нет, они не преступники и не непрофессионалы, они хорошие исполнители, им велели - они сделали.
      И никакого заговора против Спартака нет, есть заговор ЗА Зенит.

      3
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      Рейтинг: +6440

      alarm 2 часа назад

      всё, чего вы добьётесь сегодня вечером - отжарите друг друга в бане! дезеувы же)

      5
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