Полузащитник Моро прошел медосмотр для «Динамо»

Футболист хорватского «Динамо» Никола Моро завершает переход в московское «Динамо». Он прошел медосмотр.
«Никола Моро успешно прошел медосмотр. Преград для подписания пятилетнего контракта с «Динамо» больше нет. 22-летнему центральному полузащитнику загребского «Динамо» осталось получить разрешение на въезд в Россию и поставить подпись», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
- Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- «Динамо» выступит в Лиге Европы.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.