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    Полузащитник Моро прошел медосмотр для «Динамо»

    Футболист хорватского «Динамо» Никола Моро завершает переход в московское «Динамо». Он прошел медосмотр.

    «Никола Моро успешно прошел медосмотр. Преград для подписания пятилетнего контракта с «Динамо» больше нет. 22-летнему центральному полузащитнику загребского «Динамо» осталось получить разрешение на въезд в Россию и поставить подпись», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    • Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • «Динамо» выступит в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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