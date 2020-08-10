Полузащитник Моро прошел медосмотр для «Динамо»

Футболист хорватского «Динамо» Никола Моро завершает переход в московское «Динамо». Он прошел медосмотр.

«Никола Моро успешно прошел медосмотр. Преград для подписания пятилетнего контракта с «Динамо» больше нет. 22-летнему центральному полузащитнику загребского «Динамо» осталось получить разрешение на въезд в Россию и поставить подпись», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.