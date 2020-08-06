Медведев – о Семаке в «Зените»: «Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры работали десятилетиями»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется, что действующий главный тренер Сергей Семак будет возглавлять команду много лет.

«Сергей Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному. Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита».

Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала «пятилетка», а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку.

Завтра у нас матч на Суперкубок. Команда сделает всe, чтобы этот 10-летний юбилей работы Семака в «Зените» был ознаменован нашей победой», – сказал Медведев.