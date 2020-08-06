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  • Медведев – о Семаке в «Зените»: «Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры работали десятилетиями»

Медведев – о Семаке в «Зените»: «Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры работали десятилетиями»

6 августа 2020, 21:20
22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется, что действующий главный тренер Сергей Семак будет возглавлять команду много лет.

«Сергей Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному. Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита».

Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала «пятилетка», а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку.

Завтра у нас матч на Суперкубок. Команда сделает всe, чтобы этот 10-летний юбилей работы Семака в «Зените» был ознаменован нашей победой», – сказал Медведев.

  • Ровно десять лет назад, 6 августа 2010 года, Семак перешел из «Рубина» в «Зенит».
  • В петербургской команде экс-полузащитник завершил карьеру.
  • С 2018 года он возглавляет «Зенит», выиграл два чемпионства и Кубок России.
  • Суперкубок команда Семака разыграет с «Локомотивом».
  • 1 июня тренер продлил контракт с клубом по схеме «2+1».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1596738608
Семака оставить, Медведева на выход.
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vladimir-7
1596740043
Если Семак хочет расти как главный тренер и стать настоящим спецом, то должен уйти из клуба, в котором решаются все "тренерские" вопросы без его участия, а только за счёт денег. О каком росте и каком величии можно говорить.
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САДЫЧОК
1596740667
Медведев -ИДИОТ ! Тогда и Дзюба , пусть лет 30 нападающим бегает в Зените !
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vsespartak01
1596741077
краснопяточный грядкоторч -идиотина ******** как и вся клоновая мразина!
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Garrincha58
1596741151
Медведев точно как Мутко всё говорит обещает а толку как всегда ноль
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paracetamol
1596761458
Нашел великого. Выиграет ЛЧ, станет великим как Фергюсон. Сэром!
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Соарес
1596776997
С каких это пор физрук стал великим ?
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nik55
1596793605
игрок был не плохой но как тренер пока 0----Медведев меньше газ нюхай
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Рубинище
1596809591
После ЛЧ посмотрим что будет говорить. пока Великий из средненькой группы то выйти не может.
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Hektor 84
1596812840
Смешной долбоящер)
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