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    Медведев – о Семаке в «Зените»: «Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры работали десятилетиями»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется, что действующий главный тренер Сергей Семак будет возглавлять команду много лет.

    «Сергей Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному. Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита».

    Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала «пятилетка», а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку.

    Завтра у нас матч на Суперкубок. Команда сделает всe, чтобы этот 10-летний юбилей работы Семака в «Зените» был ознаменован нашей победой», – сказал Медведев.

    • Ровно десять лет назад, 6 августа 2010 года, Семак перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • В петербургской команде экс-полузащитник завершил карьеру.
    • С 2018 года он возглавляет «Зенит», выиграл два чемпионства и Кубок России.
    • Суперкубок команда Семака разыграет с «Локомотивом».
    • 1 июня тренер продлил контракт с клубом по схеме «2+1».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10976

      Garrincha58 3 минуты назад

      Медведев точно как Мутко всё говорит обещает а толку как всегда ноль

      0
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      Рейтинг: +1714

      vsespartak01 4 минуты назад

      краснопяточный грядкоторч -идиотина ******** как и вся клоновая мразина!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1714

      vsespartak01 > vsespartak01 2 минуты назад

      и трусливая образина как и все ******** идиоты !

      0
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      Рейтинг: +4552

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Медведев -ИДИОТ ! Тогда и Дзюба , пусть лет 30 нападающим бегает в Зените !

      1
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      Рейтинг: +2666

      Cleaner 13 минут назад

      "ВЕЛИКИМ" Семак станет, если дойдет с Зенитом хотя бы до полуфинала ЛЧ. Пока он как тренер никто.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10976

      Garrincha58 > Cleaner 4 минуты назад

      а что такое полуфинал разве это великий тренер? великий Фергюссон Мауринью вот теперь Зидан Гвардиола Семаку никогда не стать великим чтобы выиграть ЧР много ума не надо, а игры до сих пор нет

      1
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      Рейтинг: +12175

      vladimir-7 21 минуту назад

      Если Семак хочет расти как главный тренер и стать настоящим спецом,
      то должен уйти из клуба, в котором решаются все "тренерские" вопросы
      без его участия, а только за счёт денег. О каком росте и каком величии можно говорить.

      1
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      Рейтинг: +1714

      vsespartak01 > vladimir-7 42 секунды назад

      да ладно вам!один из немногих в питере кто еще человеком остается!дать ему поработать и не мешать будет нормально!правда в другом клубе!в цска бы у него получилось!

      0
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      Рейтинг: +4394

      порт 45 минут назад

      Семака оставить, Медведева на выход.

      1
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      Рейтинг: +462

      Вонючая столица 49 минут назад

      Сельмаг ? Тьфу срамота !

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