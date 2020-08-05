The Guardian: «Лестер» хочет арендовать у «Барселоны» форварда Тринкау

Подписанный зимой форвард Тринкау должен летом присоединиться к «Барселоне». Однако его на два сезона хочет арендовать «Лестер», информирует The Guardian.

Англичане хотят прописать в договоре возможность выкупа футболиста за 45 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время «Барселона» ввиду потерь из-за пандемии может рассмотреть и продажу португальца, а не аренду.