The Guardian: «Лестер» хочет арендовать у «Барселоны» форварда Тринкау

Подписанный зимой форвард Тринкау должен летом присоединиться к «Барселоне». Однако его на два сезона хочет арендовать «Лестер», информирует The Guardian.
Англичане хотят прописать в договоре возможность выкупа футболиста за 45 миллионов фунтов стерлингов.
В то же время «Барселона» ввиду потерь из-за пандемии может рассмотреть и продажу португальца, а не аренду.
- Рынок оценивает португальца в 16 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Примейры он провел 27 матчей, забил восемь голов, сделал столько же результативных пасов.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: The Guardian