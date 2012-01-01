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    The Guardian: «Лестер» хочет арендовать у «Барселоны» форварда Тринкау

    Подписанный зимой форвард Тринкау должен летом присоединиться к «Барселоне». Однако его на два сезона хочет арендовать «Лестер», информирует The Guardian.

    Англичане хотят прописать в договоре возможность выкупа футболиста за 45 миллионов фунтов стерлингов.

    В то же время «Барселона» ввиду потерь из-за пандемии может рассмотреть и продажу португальца, а не аренду.

    • Рынок оценивает португальца в 16 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Примейры он провел 27 матчей, забил восемь голов, сделал столько же результативных пасов.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      JuicyG 2 часа назад

      Он атакующий полузащитник

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