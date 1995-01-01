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    В Нидерландах впервые разрешили играть в мужской команде девушке старше 18 лет

    В Нидерландах продолжили эксперимент по интеграции в мужской футбол женщин. 19-летней Эллен Фоккеме разрешили выступать за мужской клуб «Фоарут».

    На текущий момент в стране разрешены смешанные команды, но только младше 19 лет. Дальнейшее продвижение запрещено. Если эксперимент с Фоккеме удастся, то послабление регламентов для футболисток продолжится.

    • В Нидерландах считают, что интеграция женщин в мужской футбол позволяет футболисткам из небольших населенных пунктов, где нет женских команд, реализовать себя в спорте.
    • Фоккеме играет за «Фоарут» с пяти лет.
    • Женская сборная Нидерландов – действующий чемпион Европы.

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    Источник: KNVB

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2593

      Cleaner 5 минут назад

      Следуя Голландской логике, там они должны разрешить и мужчинам играть в женских командах. Иначе - гендерное неравноправие получается.

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