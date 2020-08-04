В Нидерландах впервые разрешили играть в мужской команде девушке старше 18 лет

В Нидерландах продолжили эксперимент по интеграции в мужской футбол женщин. 19-летней Эллен Фоккеме разрешили выступать за мужской клуб «Фоарут».

На текущий момент в стране разрешены смешанные команды, но только младше 19 лет. Дальнейшее продвижение запрещено. Если эксперимент с Фоккеме удастся, то послабление регламентов для футболисток продолжится.