В Нидерландах впервые разрешили играть в мужской команде девушке старше 18 лет

В Нидерландах продолжили эксперимент по интеграции в мужской футбол женщин. 19-летней Эллен Фоккеме разрешили выступать за мужской клуб «Фоарут».
На текущий момент в стране разрешены смешанные команды, но только младше 19 лет. Дальнейшее продвижение запрещено. Если эксперимент с Фоккеме удастся, то послабление регламентов для футболисток продолжится.
- В Нидерландах считают, что интеграция женщин в мужской футбол позволяет футболисткам из небольших населенных пунктов, где нет женских команд, реализовать себя в спорте.
- Фоккеме играет за «Фоарут» с пяти лет.
- Женская сборная Нидерландов – действующий чемпион Европы.
Источник: KNVB