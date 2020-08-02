Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

42-летний экс-футболист – один из пяти кандидатов на пост. Голосование запланировано на 5 сентября.

«Не секрет, что наш футбол в плохом состоянии. Поэтому я со своей командой стремимся внести вклад в возрождение ивуарийского футбола», – сказал Дрогба.