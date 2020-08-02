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    Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

    42-летний экс-футболист – один из пяти кандидатов на пост. Голосование запланировано на 5 сентября.

    «Не секрет, что наш футбол в плохом состоянии. Поэтому я со своей командой стремимся внести вклад в возрождение ивуарийского футбола», – сказал Дрогба.

    • Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год.
    • В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.

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    Источник: The Sun

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    02.08.2020 23:20
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