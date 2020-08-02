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  • Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

2 августа 2020, 23:20

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

42-летний экс-футболист – один из пяти кандидатов на пост. Голосование запланировано на 5 сентября.

«Не секрет, что наш футбол в плохом состоянии. Поэтому я со своей командой стремимся внести вклад в возрождение ивуарийского футбола», – сказал Дрогба.

  • Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год.
  • В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.

Источник: The Sun
Африка Кот-д'Ивуар Дрогба Дидье
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