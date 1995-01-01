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    Иммобиле впервые в карьере взял «Золотую бутсу»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле впервые в карьере стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2019/20. На его счету 36 голов.

    Если переводить на систему подсчета очков на «Золотую бутсу», то у итальянца 72 балла. Очки считаются так: количество голов умножается на коэффициент сложности чемпионата (у Серии А он равен двойке).

    1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 36 голов, 72 очка.

    2. Роберт Левандовски («Бавария») – 34 гола, 68 очков.

    3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 гол, 62 очка.

    4. Тимо Вернер («Лейпциг») – 28 голов, 56 очков.

    5-6. Лионель Месси («Барселона») – 25 голов, 50 очков.

    5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, «Зальцбург») – 29 голов, 50 очка.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: -2076

      Вот оно чё Михалыч 2 минуты назад

      умножается на коэффициент сложности чемпионата======Хааа ... Коэффициент сложности понятие субьективное. Кто его подсчитал ? А судьи кто ?

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      Рейтинг: +1440

      Гавроша 29 минут назад

      Иммобиле стоящий игрок, получше роналду.

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      Рейтинг: +9765

      DeStar 33 минуты назад

      ну если честно - молодец. конкуренция то какая, не только месси роналду, не и лева, агуэро и прочие прочие прочие, красавчик!

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      Рейтинг: +10

      injeste.kictads 41 минуту назад


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      Рейтинг: +523

      _MATRIX_ 51 минуту назад

      Мои поздравления! Прекрасный нападающий!

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