Иммобиле впервые в карьере взял «Золотую бутсу»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле впервые в карьере стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2019/20. На его счету 36 голов.

Если переводить на систему подсчета очков на «Золотую бутсу», то у итальянца 72 балла. Очки считаются так: количество голов умножается на коэффициент сложности чемпионата (у Серии А он равен двойке).

1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 36 голов, 72 очка.

2. Роберт Левандовски («Бавария») – 34 гола, 68 очков.

3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 гол, 62 очка.

4. Тимо Вернер («Лейпциг») – 28 голов, 56 очков.

5-6. Лионель Месси («Барселона») – 25 голов, 50 очков.

5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, «Зальцбург») – 29 голов, 50 очка.