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    Мещеряков не исключил, что «Локомотив» сыграет за Суперкубок с «Зенитом» вторым составом

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ. В клубе недовольны графиком игр в августе.

    «Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учeтом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

    Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – сказал Мещеряков.

    • Игра за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа.
    • Ее покажет в прямом эфире Первый канал.
    • «Локомотив» взял Суперкубок в прошлом году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1023

      PAREVG. 28 секунд назад

      Какая разница, хоть первым, хоть третьим, хоть детей из академии.
      Все решено, Зенит уже майки золотые заготовил, с изображением трех кубков, значки, и прочую байду...
      Даже можно не смотреть, если так не забьют, опять пенальти придумают как в игре с Химками. И чемпионами в следующем сезоне будет Зенит, так что вся борьба в РПЛ , будет за места с 2 по 16, а Локо будет бороться за место в первой восьмерке...

      -1
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      Рейтинг: -225

      Питер - гейская столица Р 12 минут назад

      Вилкова за VAR надо посадить.

      0
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      Рейтинг: +4355

      vladik12 16 минут назад

      У "Локомотива" любой состав - второй.

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      Рейтинг: +519

      avera > vladik12 33 секунды назад

      Так это лучше,чем ни какой у "Спартака".

      -1
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      Рейтинг: +4355

      vladik12 > avera 14 секунд назад

      Лови минус за такие слова.

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