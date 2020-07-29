Мещеряков не исключил, что «Локомотив» сыграет за Суперкубок с «Зенитом» вторым составом

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ. В клубе недовольны графиком игр в августе.

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учeтом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – сказал Мещеряков.