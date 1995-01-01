Мещеряков не исключил, что «Локомотив» сыграет за Суперкубок с «Зенитом» вторым составом

Какая разница, хоть первым, хоть третьим, хоть детей из академии.
Все решено, Зенит уже майки золотые заготовил, с изображением трех кубков, значки, и прочую байду...
Даже можно не смотреть, если так не забьют, опять пенальти придумают как в игре с Химками. И чемпионами в следующем сезоне будет Зенит, так что вся борьба в РПЛ , будет за места с 2 по 16, а Локо будет бороться за место в первой восьмерке...
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ. В клубе недовольны графиком игр в августе.
«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учeтом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.
Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – сказал Мещеряков.
- Игра за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа.
- Ее покажет в прямом эфире Первый канал.
- «Локомотив» взял Суперкубок в прошлом году.