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  • Мещеряков не исключил, что «Локомотив» сыграет за Суперкубок с «Зенитом» вторым составом

Мещеряков не исключил, что «Локомотив» сыграет за Суперкубок с «Зенитом» вторым составом

29 июля 2020, 21:20
15

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона РПЛ. В клубе недовольны графиком игр в августе.

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учeтом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – сказал Мещеряков.

  • Игра за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа.
  • Ее покажет в прямом эфире Первый канал.
  • «Локомотив» взял Суперкубок в прошлом году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (15)
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vladik12
1596046946
У "Локомотива" любой состав - второй.
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Питер - гейская столица Р
1596047220
Вилкова за VAR надо посадить.
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PAREVG.
1596047922
Какая разница, хоть первым, хоть третьим, хоть детей из академии. Все решено, Зенит уже майки золотые заготовил, с изображением трех кубков, значки, и прочую байду... Даже можно не смотреть, если так не забьют, опять пенальти придумают как в игре с Химками. И чемпионами в следующем сезоне будет Зенит, так что вся борьба в РПЛ , будет за места с 2 по 16, а Локо будет бороться за место в первой восьмерке...
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vladimir-7
1596048895
Сколько отгрузили за второй состав Локомотива?
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mdu86
1596052424
В Локо уже председатель совета директоров назначает состав на матч? Привезли себе карманного тренера и ворочают что хотят
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GreyDM
1596063269
***, в Англии ща все со смеху попадали... у них там каждые новогодние праздники boxing day ,и никто не ноет..
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Mister_Tomsk
1596074063
А почему какой то хер с бугра решает, каким составом играть локомотиву? когда есть на это тренер. мдааааааааа
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Too Much
1596094743
Почему подобных высказываний во время работы Юрия Павловича не слышали ? Свободу почуяли?) Так иди и тренируй лучше)) зачем тебе Николич?
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absent32
1596098381
так играйте вторым составом во всех матчах, кто ж против то?) боятся календарей только руководители, которые опираются якобы на какую то сложность. где сложно? в европе вас даже мячи подавать не подпустили бы с таким мышлением!!! как говориться - волков бояться в лес не ходить!
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