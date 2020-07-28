Семак: «Зенит» может сильно измениться. Три-четыре игрока точно уйдут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в летнее трансферное окно команду покинут минимум три-четыре футболиста.

«Конечно, усиление состава планируется. Нужно расти, прогрессировать, безусловно, освежать состав. Чтобы удержаться наверху в России и стараться сделать конкурентоспособную команду в Лиге чемпионов. Понятно, что лимит жесточайшим образом ударяет по силе «Зенита» в Лиге чемпионов по сравнению с другими клубами и странами, где таких ограничений нет. Поэтому в еврокубке мы далеко не в выигрышной ситуации.

Насколько может измениться команда? Достаточно существенно. Три-четыре игрока точно уйдут. Из аренды вернутся россияне Мостовой, Круговой, Терентьев. Иностранцев можно заявлять только восемь, с этим тоже будет связана трансферная работа. Это ближайшие планы. Дальше — посмотрим», – сказал Семак.

Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»