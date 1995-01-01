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    Семак: «Зенит» может сильно измениться. Три-четыре игрока точно уйдут»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в летнее трансферное окно команду покинут минимум три-четыре футболиста.

    «Конечно, усиление состава планируется. Нужно расти, прогрессировать, безусловно, освежать состав. Чтобы удержаться наверху в России и стараться сделать конкурентоспособную команду в Лиге чемпионов. Понятно, что лимит жесточайшим образом ударяет по силе «Зенита» в Лиге чемпионов по сравнению с другими клубами и странами, где таких ограничений нет. Поэтому в еврокубке мы далеко не в выигрышной ситуации.

    Насколько может измениться команда? Достаточно существенно. Три-четыре игрока точно уйдут. Из аренды вернутся россияне Мостовой, Круговой, Терентьев. Иностранцев можно заявлять только восемь, с этим тоже будет связана трансферная работа. Это ближайшие планы. Дальше — посмотрим», – сказал Семак.

    Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1284

      Semenycch 31 минуту назад

      Мостовой понравился, Круговому и Терентьеву сейчас нечего делать в Зените.

      1
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      Рейтинг: +1284

      Semenycch 36 минут назад

      Первый матч в новом сезоне Зенит проведет в Волгограде с Ротором. Во втором туре сыграет с Ростовом в гостях. В третьем примет дома ЦСКА. Потом дома Тамбов.

      1
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      Рейтинг: +1284

      Semenycch 38 минут назад

      Лимит нужно постепенно ослаблять. Чем сильнее лимит, тем труднее нашим клубам играть в Европе.

      2
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      Рейтинг: +5283

      alp 42 минуты назад

      в жопу лимит!

      2
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      Рейтинг: +1637

      diadushka 44 минуты назад

      в принципе, могут все футболисты уйти, главное чтобы москалев с турбиным остались.......... и тогда снова "чемпионство" в кармане

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      Рейтинг: +2853

      Павелий > diadushka 38 минут назад

      Ещё Вилков и Безбородов! Прямо dream team! =)

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