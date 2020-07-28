Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Зенит» может сильно измениться. Три-четыре игрока точно уйдут»

Семак: «Зенит» может сильно измениться. Три-четыре игрока точно уйдут»

28 июля 2020, 16:00
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в летнее трансферное окно команду покинут минимум три-четыре футболиста.

«Конечно, усиление состава планируется. Нужно расти, прогрессировать, безусловно, освежать состав. Чтобы удержаться наверху в России и стараться сделать конкурентоспособную команду в Лиге чемпионов. Понятно, что лимит жесточайшим образом ударяет по силе «Зенита» в Лиге чемпионов по сравнению с другими клубами и странами, где таких ограничений нет. Поэтому в еврокубке мы далеко не в выигрышной ситуации.

Насколько может измениться команда? Достаточно существенно. Три-четыре игрока точно уйдут. Из аренды вернутся россияне Мостовой, Круговой, Терентьев. Иностранцев можно заявлять только восемь, с этим тоже будет связана трансферная работа. Это ближайшие планы. Дальше — посмотрим», – сказал Семак.

Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
diadushka
1595941361
в принципе, могут все футболисты уйти, главное чтобы москалев с турбиным остались.......... и тогда снова "чемпионство" в кармане
Ответить
alp
1595941513
в жопу лимит!
Ответить
Garrincha58
1595944511
три четыре? два уже покинули это Иванович и Смольников скорей всего Шатов и ....Ригони или Дриусси
Ответить
PAREVG.
1595945237
После покупки Ловрена, стало 11 легионеров, и если 3х не продать, то они будут просто получать ЗП, без шанса выйти на поле. А еще несколько в Сочи, вроде как в аренде. Их тоже надо куда либо пристраивать, так как они все равно принадлежат Зениту.
Ответить
naigree.attadia
1595948693
CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- https://bit.vodka/seks
Ответить
lysenkoff
1595949623
Непонятно почему в голосовании выбрали вариант с 8 легами, был же оптимальный с 10, и командам было бы легче... и в ЛЧ и ЛЕ... Все равно при 10 даже на поле на замену выходил бы Русский, или кто карточку или травму получил тут опять-же место нашему отведено. Этот провал себя не оправдает, пропустили португалию, в ближайшие пару лет еще на пару мест упадем. будет как раньше 1 в ЛЧ и 2 ЛЕ )))
Ответить
paracetamol
1595950475
Терентьев вместо Смольникова, Мостовой не хуже Дриусси, а кто такой Круговой? Его куда?
Ответить
Ганнибал Лектор
1595955887
На выход, получается, Смольников, Иванович, надеюсь, Осорио и Ригони. А Шатов, он ведь уже в Рубине? Тогда лукавит Богданыч, более серьезная перестройка. Теоретически еще и Маммана едет в аренду, ну и возникает вопрос о целесообразности возвращения Терентьева, если есть универсальный Кузяев, способный подменить Караваева при форс-мажоре.
Ответить
general.lizyukov
1595968268
Сирожа, что делать будешь, когда судьи для вас свистеть перестанут? Ведь реально нет ничего, ни схемы, ни игры. Грустно.
Ответить
Главные новости
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
4
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
26
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Все новости
Все новости
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
25
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
18
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+