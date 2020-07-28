Ди Марцио: «Наполи» сегодня объявит о трансфере Осимхена из «Лилля» за 50 миллионов

Форвард «Лилля» Виктор Осимхен сегодня перейдет в «Наполи».

Об этом сообщает журналист Sly Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Французский клуб получит за нигерийца 50 миллионов евро вместе с бонусами.

«Наполи» согласовал с игроком 5-летний контракт с зарплатой 4,5 миллионов евро в год.