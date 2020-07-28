Ди Марцио: «Наполи» сегодня объявит о трансфере Осимхена из «Лилля» за 50 миллионов

Форвард «Лилля» Виктор Осимхен сегодня перейдет в «Наполи».
Об этом сообщает журналист Sly Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Французский клуб получит за нигерийца 50 миллионов евро вместе с бонусами.
«Наполи» согласовал с игроком 5-летний контракт с зарплатой 4,5 миллионов евро в год.
- Осимхен на рынке стоит 27 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 27 матчей, забил 13 голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Наполи» в Серии А идет пятым.
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио