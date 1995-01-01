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    Дзюба – о победе над «Химками»: «Безумно приятно, вандерфульно! Желаю им удачи в РПЛ»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил результат финала Кубка России против «Химок» (1:0). Форвард забил единственный гол в матче с пенальти.

    «Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка (оператор клубного ТВ – прим. «Бомбардира»)! Всех с победой!

    Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли все решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещe чуть не пропустили. Наверное, всe-таки справедливый счeт 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ», – сказал Дзюба.

    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
    • Групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1146

      Гавроша 7 минут назад

      Он наверно хотел сказать вундеркинды, а так заметьте, с каким уважение о сопернике отозвался лучший футболист страны! А тарасовским жевать помои!!!

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