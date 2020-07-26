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  • Дзюба – о победе над «Химками»: «Безумно приятно, вандерфульно! Желаю им удачи в РПЛ»

Дзюба – о победе над «Химками»: «Безумно приятно, вандерфульно! Желаю им удачи в РПЛ»

26 июля 2020, 01:35
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил результат финала Кубка России против «Химок» (1:0). Форвард забил единственный гол в матче с пенальти.

«Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка (оператор клубного ТВ – прим. «Бомбардира»)! Всех с победой!

Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли все решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещe чуть не пропустили. Наверное, всe-таки справедливый счeт 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ», – сказал Дзюба.

  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
  • Групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Химки Дзюба Артем
Комментарии (18)
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Просто-333
1595726727
О, у Дзюбы лексикон пополнился новым словом!
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Benifacto
1595733303
все таки спорный пеналь...упал картинно...контакт конечно был, но и нырок тоже... ваше непонятно зачем защитник пошел в контакт мог и просто блокировать...
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alex1951
1595739315
Ладно...с Зенитом все ясно... А вот как быть с варварским отношением к Кубку ? За всю историю Кубка никому не приходило в голову разбивать его на сувениры (как отметил комментатор) На этом фоне - меркнет победа команды,варвары...
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Соарес
1595741720
Вот пи.др.ила не русский ,начитался гари потера
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Garrincha58
1595744089
зато игра была не wonderfully
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NewLife
1595750592
Я слаб в английском: как переводится "Вандервафельно" ?
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balam
1595752869
полиглот!в англию собрался наверна
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Hektor 84
1595776968
Ну вот шлюбу опять понесло! Гей европейскими словами снова заговорил. Франс футбол да дайте ему наконец золотой мяч. Пеналей больше Рона назабивал. А вы мяч зажали))))
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