Дзюба – о победе над «Химками»: «Безумно приятно, вандерфульно! Желаю им удачи в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил результат финала Кубка России против «Химок» (1:0). Форвард забил единственный гол в матче с пенальти.
«Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка (оператор клубного ТВ – прим. «Бомбардира»)! Всех с победой!
Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли все решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещe чуть не пропустили. Наверное, всe-таки справедливый счeт 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ», – сказал Дзюба.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
- Групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.
Источник: ютуб-канал «Зенита»