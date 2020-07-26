Дзюба – о победе над «Химками»: «Безумно приятно, вандерфульно! Желаю им удачи в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил результат финала Кубка России против «Химок» (1:0). Форвард забил единственный гол в матче с пенальти.

«Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка (оператор клубного ТВ – прим. «Бомбардира»)! Всех с победой!

Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли все решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещe чуть не пропустили. Наверное, всe-таки справедливый счeт 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ», – сказал Дзюба.