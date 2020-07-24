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    «Ожидал большего». Кокорин оценил бой Емельяненко с Исмаиловым

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин смотрел бой MMA между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

    «Ожидал большего от земляка», – сказал Кокорин, имея в виду Емельяненко, который тоже родился в Белгородской области.

    • У Кокорина в июле истекает контракт с «Зенитом».
    • На игрока претендуют несколько клубов РПЛ.
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

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    Публикация от text (@aca_mma) 24 Июл 2020 в 12:20 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      smanive.mebuicy 1 час назад


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      -1
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      Рейтинг: +4583

      alarm 1 час назад

      можно взять стул - и по рыле ещенке!

      1
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      Рейтинг: +785

      vmonomah17 2 часа назад

      Видимо в кололониях бои покруче бывают)))

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