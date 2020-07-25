«Ожидал большего». Кокорин оценил бой Емельяненко с Исмаиловым

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин смотрел бой MMA между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Ожидал большего от земляка», – сказал Кокорин, имея в виду Емельяненко, который тоже родился в Белгородской области.

У Кокорина в июле истекает контракт с «Зенитом».

На игрока претендуют несколько клубов РПЛ.

С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.