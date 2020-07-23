Metaratings: Смольников интересен «Краснодару» и «Динамо»; игрок хочет перейти к бронзовым призерам РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в один из клубов РПЛ.

Как сообщает Metaratings, футболист заинтересовал «Краснодар» и «Динамо».

Сам Смольников хотел бы продолжить карьеру в «Краснодаре» – клуб занял в РПЛ третье место и в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.