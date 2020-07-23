Metaratings: Смольников интересен «Краснодару» и «Динамо»; игрок хочет перейти к бронзовым призерам РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в один из клубов РПЛ.
Как сообщает Metaratings, футболист заинтересовал «Краснодар» и «Динамо».
Сам Смольников хотел бы продолжить карьеру в «Краснодаре» – клуб занял в РПЛ третье место и в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.
- В сезоне-2019/20 защитник провел за «Зенит» 18 матчей, забив один гол и сделал два ассиста.
- Контракт Смольникова с петербуржцами истекает по окончании этого сезона.
Источник: Metaratings
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