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    Metaratings: Смольников интересен «Краснодару» и «Динамо»; игрок хочет перейти к бронзовым призерам РПЛ

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в один из клубов РПЛ.

    Как сообщает Metaratings, футболист заинтересовал «Краснодар» и «Динамо».

    Сам Смольников хотел бы продолжить карьеру в «Краснодаре» – клуб занял в РПЛ третье место и в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

    • В сезоне-2019/20 защитник провел за «Зенит» 18 матчей, забив один гол и сделал два ассиста.
    • Контракт Смольникова с петербуржцами истекает по окончании этого сезона.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6675

      paracetamol 32 минуты назад

      Быки хороший выбор.

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      Рейтинг: +2606

      житель СПб 56 минут назад

      Когда-то был очень неплохой игрок - но по неизвестным (для меня?) причинам очень сдал. Думаю, он уже не соответствует уровню клуба с европейскими амбициями - т.е. подходит не Краснодару. а скорее Динамо. Хотя - бывают чудесные возвращения в строй и в форму...

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      Рейтинг: +6675

      paracetamol > житель СПб 32 минуты назад

      Травм у него куча.

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      Рейтинг: +1076

      Semenycch 1 час назад

      Зенит скорее всего продлит Смольникова. В Зените всех, с кем не будет продлен договор предупредили заранее. Смольников в этот список не входит. Так что все остальные клубы могут сосать ........!

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