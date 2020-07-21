Ведущий клубного ТВ «Лидса» Уилльямс: «Бьелсу в Лидсе боготворят. Любой фанат готов отдать члена семьи, чтобы тренер оставался в клубе»

Рич Уилльямс, ведущий клубного ТВ «Лидса», рассказал об отношении в городе к главному тренеру клуба Марсело Бьелсе. Его боготворят.

«Когда Бьелсу назначили в «Лидс», люди немного знали о нем. Конечно, у него яркая биография, он известен во всем мире. Многие фанаты не знали, чего от него ожидать, а потом был первый матч против «Сток Сити». Футбол был невероятен. «Лидс» играет в привлекательный футбол.

Сейчас любой болельщик готов пожертвовать членом семьи, чтобы Бьелса остался как можно дольше. В городе его боготворят», – сказал Уилльямс.