Куртуа пропустил меньше всех голов в Примере и выиграл трофей Саморы

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея Саморы, вручаемого лучшему голкиперу сезона в Примере.

В 34 матчах бельгийцу забили 20 голов. В среднем за игру Куртуа пропускал по 0,59 мячей. В этом сезоне вратарь отыграл «на ноль» в 18 матчах чемпионата.

Куртуа уже выигрывал трофей Саморы в сезонах-2012/13 и 2013/14 в составе «Атлетико».

В последний раз приз доставался голкиперу «Реала» в 2008 году: тогда его выиграл Икер Касильяс.