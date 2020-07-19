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    Куртуа пропустил меньше всех голов в Примере и выиграл трофей Саморы

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея Саморы, вручаемого лучшему голкиперу сезона в Примере.

    В 34 матчах бельгийцу забили 20 голов. В среднем за игру Куртуа пропускал по 0,59 мячей. В этом сезоне вратарь отыграл «на ноль» в 18 матчах чемпионата.

    Куртуа уже выигрывал трофей Саморы в сезонах-2012/13 и 2013/14 в составе «Атлетико».

    В последний раз приз доставался голкиперу «Реала» в 2008 году: тогда его выиграл Икер Касильяс.

    • Трофей Саморы – награда, учреждeнная газетой Marca в 1958 году. Присуждается вратарю с наименьшим средним показателем пропущенных мячей за игру в сезоне. Приз названа в честь испанского голкипера Рикардо Саморы.
    • «Реал» – победитель Ла Лиги этого сезона.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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