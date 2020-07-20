Куртуа пропустил меньше всех голов в Примере и выиграл трофей Саморы

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея Саморы, вручаемого лучшему голкиперу сезона в Примере.
В 34 матчах бельгийцу забили 20 голов. В среднем за игру Куртуа пропускал по 0,59 мячей. В этом сезоне вратарь отыграл «на ноль» в 18 матчах чемпионата.
Куртуа уже выигрывал трофей Саморы в сезонах-2012/13 и 2013/14 в составе «Атлетико».
В последний раз приз доставался голкиперу «Реала» в 2008 году: тогда его выиграл Икер Касильяс.
- Трофей Саморы – награда, учреждeнная газетой Marca в 1958 году. Присуждается вратарю с наименьшим средним показателем пропущенных мячей за игру в сезоне. Приз названа в честь испанского голкипера Рикардо Саморы.
- «Реал» – победитель Ла Лиги этого сезона.
Источник: Официальный сайт «Реала»