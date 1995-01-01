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    Бюджет «Ростова» – 25-30 миллионов в год. Это девятый показатель в РПЛ

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин раскрыл бюджет «Ростова». В год клуб оперирует 25-30 миллионами евро.

    По словам инсайдера, такой бюджет – девятый-десятый относительно других клубов РПЛ.

    • У «Ростова» восьмой состав в лиге по суммарной стоимости игроков.
    • Команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
    • В последнем туре сезона РПЛ «Ростов» примет «Зенит».

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 13:22
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      Alimpasha 1 час назад

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