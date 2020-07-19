Бюджет «Ростова» – 25-30 миллионов в год. Это девятый показатель в РПЛ

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин раскрыл бюджет «Ростова». В год клуб оперирует 25-30 миллионами евро.
По словам инсайдера, такой бюджет – девятый-десятый относительно других клубов РПЛ.
- У «Ростова» восьмой состав в лиге по суммарной стоимости игроков.
- Команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
- В последнем туре сезона РПЛ «Ростов» примет «Зенит».
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.