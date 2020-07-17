Перес: «Летом у «Реала» не будет громких трансферов»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заверил, что клуб будет ограничивать в себя в трансферах в связи с экономической ситуацией. Несмотря на нее, мадридцы взяли в этом сезоне Примеру.

«Громких трансферов летом не будет. Ситуация очень плохая. Сложно заключать сделки, когда ты до этого просил футболистов пойти на понижение зарплат. «Реал» будет вновь покупать лучших, когда ситуация изменится», – сказал Перес Onda Cero.