Кварацхелия, Сантос, Игнатьев – в старте «Рубина» на игру с «Ростовом», у гостей в основе Мамаев, Байрамян и Шомуродов

РПЛ назвала составы на матч 29-го тура между «Рубином» и «Ростовом».

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Самошников, Абильдгор, Иг. Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Данченко, Гранат, Плиев, Степанов, Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Марков.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Глебов, Хаджикадунич, Мамаев, Попов, Ионов, Байрамян, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.

Ира пройдет на «Ак Барс Арене», начало в 18:00 по московскому времени.