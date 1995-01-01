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    Кварацхелия, Сантос, Игнатьев – в старте «Рубина» на игру с «Ростовом», у гостей в основе Мамаев, Байрамян и Шомуродов

    РПЛ назвала составы на матч 29-го тура между «Рубином» и «Ростовом».

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Самошников, Абильдгор, Иг. Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.

    Запасные: Ив. Коновалов, Данченко, Гранат, Плиев, Степанов, Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Марков.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Глебов, Хаджикадунич, Мамаев, Попов, Ионов, Байрамян, Саплинов, Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.

    Ира пройдет на «Ак Барс Арене», начало в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      ЗаЖиМ61 23 минуты назад

      Опять хитрый ход, утром была инфа, что Мамаева не будет)

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