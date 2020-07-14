Журналист Скира: «Наполи» завершает сделку по форварду «Лилля» Осимхену»

О сделке «Наполи» и «Лилля» по переходу нападающего Виктора Осимхена вскоре должны объявить официально. Контракт будет действовать до 2025 года.

«Все согласовано! Спортивный директор «Наполи» и Осимхен завершают сделку на Сардинии. Согласовываются последние детали личного контракта», – написал инсайдер Николо Скира.