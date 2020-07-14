Журналист Скира: «Наполи» завершает сделку по форварду «Лилля» Осимхену»

О сделке «Наполи» и «Лилля» по переходу нападающего Виктора Осимхена вскоре должны объявить официально. Контракт будет действовать до 2025 года.
«Все согласовано! Спортивный директор «Наполи» и Осимхен завершают сделку на Сардинии. Согласовываются последние детали личного контракта», – написал инсайдер Николо Скира.
- Осимхен на рынке стоит 27 миллионов.
- В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 27 матчей, забил 13 голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Наполи» в Серии А идет шестым.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.