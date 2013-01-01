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    Клопп: «Ловрен – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Деяне Ловрене.

    «Пару раз он получал травмы, но Деян проводил выдающиеся матчи за «Ливерпуль», он важная часть команды. У нас четыре центральных защитника, и нам всегда нужны все четверо. Он всегда был очень надежным игроком. Больше сказать нечего. Деян – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен», – сказал Клопп.

    • Интерес к Ловрену проявляет «Зенит».
    • «Ливерпуль» не хочет отпускать 31-летнего футболиста в Россию бесплатно.
    • Рыночная стоимость хорвата – 16 миллионов евро.
    • По информации «СЭ», «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    Источник: твиттер Джеймса Пирса

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      vla4839 1 час назад

      Он Зениту не нужен! Своих хватает. К тому же ему уже 31 год(!)

      1
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      Рейтинг: +10573

      Garrincha58 2 часа назад

      и очень хорошо пусть и дальше сидит за Ливерпуль

      1
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