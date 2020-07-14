Клопп: «Ловрен – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Деяне Ловрене.
«Пару раз он получал травмы, но Деян проводил выдающиеся матчи за «Ливерпуль», он важная часть команды. У нас четыре центральных защитника, и нам всегда нужны все четверо. Он всегда был очень надежным игроком. Больше сказать нечего. Деян – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен», – сказал Клопп.
- Интерес к Ловрену проявляет «Зенит».
- «Ливерпуль» не хочет отпускать 31-летнего футболиста в Россию бесплатно.
- Рыночная стоимость хорвата – 16 миллионов евро.
- По информации «СЭ», «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Источник: твиттер Джеймса Пирса