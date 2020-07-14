Клопп: «Ловрен – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Деяне Ловрене.

«Пару раз он получал травмы, но Деян проводил выдающиеся матчи за «Ливерпуль», он важная часть команды. У нас четыре центральных защитника, и нам всегда нужны все четверо. Он всегда был очень надежным игроком. Больше сказать нечего. Деян – игрок «Ливерпуля», и он нам нужен», – сказал Клопп.