Семак: «Если футболист не удовлетворен своей ролью в команде, то его нужно менять»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему игрокам важно быть довольными своим положением в команде.

«Чем мне помогает опыт футболиста? Практикой. Я понимаю, как объяснить, что и зачем мы делаем, даже если занятия могут показаться скучными и нудными. Как мотивировать делать базовые упражнения, потому что если они не будут ежедневно отработаны и доведены до автоматизма, то мы не добьемся нужного результата.

Футболист должен быть счастлив. Если своей ролью он не удовлетворен, то его нужно менять, как бы грустно это ни звучало. Когда человек выгорает эмоционально, важно и полезно попробовать новое, чтобы и в жизни, и в профессии двигаться вперед. Получать эмоции, получать удовольствие от игры, – заявил специалист.