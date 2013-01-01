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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Семак: «Если футболист не удовлетворен своей ролью в команде, то его нужно менять»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему игрокам важно быть довольными своим положением в команде.

    «Чем мне помогает опыт футболиста? Практикой. Я понимаю, как объяснить, что и зачем мы делаем, даже если занятия могут показаться скучными и нудными. Как мотивировать делать базовые упражнения, потому что если они не будут ежедневно отработаны и доведены до автоматизма, то мы не добьемся нужного результата.

    Футболист должен быть счастлив. Если своей ролью он не удовлетворен, то его нужно менять, как бы грустно это ни звучало. Когда человек выгорает эмоционально, важно и полезно попробовать новое, чтобы и в жизни, и в профессии двигаться вперед. Получать эмоции, получать удовольствие от игры, – заявил специалист.

    • Семак дважды выиграл чемпионат России в статусе главного тренера «Зенита».
    • Он возглавил клуб в 2018 году.

    Источник: «Собака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6373

      paracetamol 1 час назад

      Был такой Новосельцев, очень довольный сидением на скамейке. Так продали, нехорошие дяди, в Сочи. Теперь бегать приходится!

      1
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      Рейтинг: +3570

      Давид59 1 час назад

      Это наверное про Дриусси. Тот уже второй год ноет

      1
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      Рейтинг: +2420

      KPCCSPB > Давид59 59 минут назад

      Дриусси фланговый, но его ставят в центр бегать, чуть выше опорника, конечно ему не нравится это... Он из глубины пасует и мяч отнимает, а должен на фланге, как Криня рассекать

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      Рейтинг: +1292

      acor94 > KPCCSPB 45 минут назад

      Дриусси всегда был цн, а его отправили на фланг. Это игрок позиции Азмуна, но никак не фланговый.

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