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  • Семак: «Если футболист не удовлетворен своей ролью в команде, то его нужно менять»

Семак: «Если футболист не удовлетворен своей ролью в команде, то его нужно менять»

14 июля 2020, 09:34
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему игрокам важно быть довольными своим положением в команде.

«Чем мне помогает опыт футболиста? Практикой. Я понимаю, как объяснить, что и зачем мы делаем, даже если занятия могут показаться скучными и нудными. Как мотивировать делать базовые упражнения, потому что если они не будут ежедневно отработаны и доведены до автоматизма, то мы не добьемся нужного результата.

Футболист должен быть счастлив. Если своей ролью он не удовлетворен, то его нужно менять, как бы грустно это ни звучало. Когда человек выгорает эмоционально, важно и полезно попробовать новое, чтобы и в жизни, и в профессии двигаться вперед. Получать эмоции, получать удовольствие от игры, – заявил специалист.

  • Семак дважды выиграл чемпионат России в статусе главного тренера «Зенита».
  • Он возглавил клуб в 2018 году.

Источник: «Собака»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Давид59
1594708912
Это наверное про Дриусси. Тот уже второй год ноет
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paracetamol
1594709164
Был такой Новосельцев, очень довольный сидением на скамейке. Так продали, нехорошие дяди, в Сочи. Теперь бегать приходится!
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Ганнибал Лектор
1594718703
Я так понял, что первыми жертвами лимита становятся Дриусси, Ригони, Осорио и Маммана
Ответить
Рубинище
1594718932
Интересно кто покинет Зенит летом. Там целая группа игроков явно недовольные играть по 5-15 мин по праздникам-в лучшем случае. а кто и вообще не играет. Семак конечно фамилии не назвал. И явно планируют кого то ещё подкупить, с паспортом и лега.
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ААМ
1594720601
Посмотрим кого летом купят и кого уберут.
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морозз
1594724305
Бомж - философ, однако даже не смешно!
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Волька
1594729474
симак в рот не брал?
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