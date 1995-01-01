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    Сарри – о ничьей с «Аталантой»: «Ювентус» столкнулся с одной из сильнейших команд Европы»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил исход матча 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2). Туринцы ушли от поражения на 90-й минуте.

    «Мы столкнулись с одной из сильнейших команд Европы. Она агрессивна, организована. Первый гол мы пропустили после ошибки. Играть против «Аталанты» очень трудно.

    Второй тайм был намного лучше для нас. Мы были энергичнее. Защищались выше, не были пассивными. Прямо сейчас играть с «Аталантой» сложно всем, не только нам», – приводит слова Сарри Football Italia.

    • «Ювентус» с отрывом лидирует в Серии А.
    • «Аталанта» занимает третью строчку.
    • Обе команды продолжают борьбу в сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

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