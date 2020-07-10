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  • Жеребьевка ЛЕ. «Шахтер» в случае победы над «Вольфсбургом» сыграет с «Базелем» или «Айнтрахтом» и другие пары

Жеребьевка ЛЕ. «Шахтер» в случае победы над «Вольфсбургом» сыграет с «Базелем» или «Айнтрахтом» и другие пары

10 июля 2020, 14:24
6

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

1/4 финала

1) «Шахтeр»«Вольфсбург» / «Базель»«Айнтрахт»

2) «Манчестер Юнайтед»ЛАСК / «Копенгаген»«Истанбул»

3) «Интер»«Хетафе» / «Байер»«Рейнджерс»

4) «Вулверхэмптон»«Олимпиакос» / «Рома»«Севилья»

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1

Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

  • Начиная с 1/4 финала, все противостояния будут проходить в Германии и состоять из одного матча.
  • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, перенесенные с марта, запланированы на 5-6 августа.
  • Четвертьфинальные игры пройдут 10-11 августа, полуфиналы – 16-17 августа, финал – 21 августа.

Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Копенгаген Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед ЛАСК Базель Айнтрахт Шахтер Вольфсбург Интер Хетафе Байер Рейнджерс Вулверхэмптон Олимпиакос Рома Севилья
Комментарии (6)
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моэм
1594382905
Хотел бы увидеть финал : Конте - Сульшер...остальные матчи , кроме тех где играют МЮ и Интер , честно говоря неинтересны
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Skull_Boy
1594385406
Даешь финал МЮ-Интер
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сейду
1594387083
А будут ли пары Рома - Севилья, Интер - Хетафе играть первые матчи?
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jengais
1594389750
Поддерживаю предыдущих комментаторов, МЮ-Интер будет тема.
Ответить
i53
1594398028
Пpoгнoзы футбольных матчей -> portal-bets.ru
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