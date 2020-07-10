Жеребьевка ЛЕ. «Шахтер» в случае победы над «Вольфсбургом» сыграет с «Базелем» или «Айнтрахтом» и другие пары

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

1/4 финала

1) «Шахтeр» – «Вольфсбург» / «Базель» – «Айнтрахт»

2) «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК / «Копенгаген» – «Истанбул»

3) «Интер» – «Хетафе» / «Байер» – «Рейнджерс»

4) «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» / «Рома» – «Севилья»

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1

Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Начиная с 1/4 финала, все противостояния будут проходить в Германии и состоять из одного матча.

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, перенесенные с марта, запланированы на 5-6 августа.

Четвертьфинальные игры пройдут 10-11 августа, полуфиналы – 16-17 августа, финал – 21 августа.

Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары