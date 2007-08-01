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    Жеребьевка ЛЕ. «Шахтер» в случае победы над «Вольфсбургом» сыграет с «Базелем» или «Айнтрахтом» и другие пары

    В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

    1/4 финала

    1) «Шахтeр»«Вольфсбург» / «Базель»«Айнтрахт»

    2) «Манчестер Юнайтед»ЛАСК / «Копенгаген»«Истанбул»

    3) «Интер»«Хетафе» / «Байер»«Рейнджерс»

    4) «Вулверхэмптон»«Олимпиакос» / «Рома»«Севилья»

    1/2 финала

    Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2

    Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1

    Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

    • Начиная с 1/4 финала, все противостояния будут проходить в Германии и состоять из одного матча.
    • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, перенесенные с марта, запланированы на 5-6 августа.
    • Четвертьфинальные игры пройдут 10-11 августа, полуфиналы – 16-17 августа, финал – 21 августа.

    Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      сейду 2 минуты назад

      А будут ли пары Рома - Севилья, Интер - Хетафе играть первые матчи?

      0
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      Рейтинг: +8913

      Skull_Boy 30 минут назад

      Даешь финал МЮ-Интер

      0
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      Рейтинг: +683

      моэм 1 час назад

      Хотел бы увидеть финал : Конте - Сульшер...остальные матчи , кроме тех где играют МЮ и Интер , честно говоря неинтересны

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