«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ по заработанным пенальти за один сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Для команды Уле-Гуннара Сульшера этот 11-метровый стал 13-м в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда турнира.

В сезоне-2015/16 «Лестер» пробивал пенальти 13 раз, а в сезоне-2004/05 – «Кристал Пэлас».

«МЮ» еще предстоит провести четыре матча АПЛ – против «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» и «Лестера».

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