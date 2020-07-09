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    «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ по заработанным пенальти за один сезон

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

    Для команды Уле-Гуннара Сульшера этот 11-метровый стал 13-м в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

    Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда турнира.

    В сезоне-2015/16 «Лестер» пробивал пенальти 13 раз, а в сезоне-2004/05 – «Кристал Пэлас».

    «МЮ» еще предстоит провести четыре матча АПЛ – против «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» и «Лестера».

    Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по числу матчей среди легионеров

    Источник: Gracenote Live

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    09.07.2020 23:50
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