Милнер вошел в топ-5 АПЛ по числу сыгранных матчей

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер принял участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1).
Эта игра стала для 34-летнего англичанина 536-й в АПЛ. Как сообщает Opta, это пятый результат в истории лиги.
Больше матчей сыграли только Дэвид Джеймс (572), Фрэнк Лэмпард (609), Райан Гиггз (632) и Гарет Бэрри (653).
До «Ливерпуля» Милнер выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Суиндон Таун» и «Лидс».
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Источник: Opta