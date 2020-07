Милнер вошел в топ-5 АПЛ по числу сыгранных матчей

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер принял участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1).

Эта игра стала для 34-летнего англичанина 536-й в АПЛ. Как сообщает Opta, это пятый результат в истории лиги.

Больше матчей сыграли только Дэвид Джеймс (572), Фрэнк Лэмпард (609), Райан Гиггз (632) и Гарет Бэрри (653).

До «Ливерпуля» Милнер выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Суиндон Таун» и «Лидс».

