Форвард Тошевски перешел из «Работничков» в «Ростов»

«Ростов» подписал форварда из Северной Македонии Давида Тошевски. Он выступал за клуб «Работнички».
С Тошевски подписан контракт на пять лет. Нападающий вызывается в молодежную сборную Северной Македонии.
- 18-летний Тошевски провел в высшей лиге Северной Македонии 21 матч, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
- Футболист сможет выступать в России со следующего сезона.
- «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
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Источник: инстаграм «Ростова»