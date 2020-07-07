Форвард Тошевски перешел из «Работничков» в «Ростов»

«Ростов» подписал форварда из Северной Македонии Давида Тошевски. Он выступал за клуб «Работнички».

С Тошевски подписан контракт на пять лет. Нападающий вызывается в молодежную сборную Северной Македонии.

18-летний Тошевски провел в высшей лиге Северной Македонии 21 матч, забил пять голов, сделал три результативные передачи.

Футболист сможет выступать в России со следующего сезона.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.