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    Аленичев: «Для «Спартака» матч с «Зенитом» в Кубке – это игра года! Москвичи обязаны умереть на поле, чтобы спасти сезон»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московской командой и «Зенитом».

    «Шанс пройти «Зенит» у «Спартака» есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет – стадион заполнится только на 10 процентов.

    Конечно, подбор исполнителей у «Зенита» лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство. Но для «Спартака» это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной – за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» – сказал Аленичев.

    • Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
    • Победитель пары сыграет в финале с «Уралом» или «Химками».
    • «Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года, «Зенит» – с 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2020 21:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +889

      Puddle 1 час назад

      Позор жёлудегрызам!

      -1
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      Рейтинг: +22555

      oyabun 2 часа назад

      А что сейчас Спартак может противопоставить Зениту, если говорить объективно? Игры внятной сейчас не наблюдается, лидеров на поле нет. Команда явно не в лучшей форме. Спартак может выиграть только за счет невероятной самоотдачи на поле, когда игроки бьются за каждый момент, не жалея себя. Но и этого по игре с армейцами не было.

      1
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      Рейтинг: +3423

      alarm 2 часа назад

      хрячьё позорное приедет за пятёркой)

      -1
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      Рейтинг: +722

      _Marqella_ 2 часа назад

      Спартак у Зенита выиграть ни как не может, может только сам Зенит проиграть...

      0
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      Рейтинг: +2394

      KPCCSPB 2 часа назад

      Спорток ничего не сможет, и ежу понятно. А обыграть середняк, с погонялом "народные", уж точно настрой будет.

      -1
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      Рейтинг: +482

      vlad1969 3 часа назад

      К сожалению после игры с ЦСКА, очень большие сомнения!! Класс игроков у бомжей явно повыше. Малком заиграл, а у нас Бакаев сдулся(((. И после коней удар по психологии.... В общем не верю!! Хотя все может быть) если ЗЕНИТ НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ)))

      1
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      Рейтинг: +675

      NewLife > vlad1969 1 час назад

      За панические настроения - расстрел)))

      0
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      Рейтинг: +34

      ViktorMG1953 3 часа назад

      Могут пройти Зенит если действительно будут биться насмерть. Ведь была победа над тем же Зенитом не смотря на удаление. Но ирония в том, что пройдя Зенит могут проиграть в финале Уралу или Химкам, ну кто там пройдёт.

      1
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      Рейтинг: +675

      NewLife 3 часа назад

      "...и как один умрем в борьбе за это" - не надо умирать, надо правильно и смело построить игру и обыграть синит - эту посредственную команду.
      "Конечно, подбор исполнителей у «Зенита» лучше" - вот насмешил непутевый тренер и аналитик. Эти исполнители только с помощью судей уходят от позора со слабыми клубами, а за границей, где нет такой помощи, жидко обделываются.

      2
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      Рейтинг: +2542

      Freyk > NewLife 2 часа назад

      Ну-ка, а кто из клубов РПЛ за границей играет лучше? Да даже в этом сезоне — у кого-то что ли лучше результаты были?

      0
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      Рейтинг: +2394

      KPCCSPB > NewLife 2 часа назад

      1 раз не вышли из группы из 14 раз. А спорток гнилой, только позор собирает, и валит на судей. Просто свинтаки реально середняк, один сезон вытащили через судейство и Мутко, и всё. А Зенит нормально приносит баллов. Вот в Питере очередной для вас позор будет. Если уж кони без трансферов вас просто унищили, а вы вложили 60 лямов в трансферы, на что надежда то у хрюкалок? Хуже вас, только Уфа в ЕК выступила)

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