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  • Аленичев: «Для «Спартака» матч с «Зенитом» в Кубке – это игра года! Москвичи обязаны умереть на поле, чтобы спасти сезон»

Аленичев: «Для «Спартака» матч с «Зенитом» в Кубке – это игра года! Москвичи обязаны умереть на поле, чтобы спасти сезон»

2 июля 2020, 21:43
29

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московской командой и «Зенитом».

«Шанс пройти «Зенит» у «Спартака» есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет – стадион заполнится только на 10 процентов.

Конечно, подбор исполнителей у «Зенита» лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство. Но для «Спартака» это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной – за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» – сказал Аленичев.

  • Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
  • Победитель пары сыграет в финале с «Уралом» или «Химками».
  • «Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года, «Зенит» – с 2016 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (29)
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_Marqella_
1593720453
Спартак у Зенита выиграть ни как не может, может только сам Зенит проиграть...
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oyabun
1593722541
А что сейчас Спартак может противопоставить Зениту, если говорить объективно? Игры внятной сейчас не наблюдается, лидеров на поле нет. Команда явно не в лучшей форме. Спартак может выиграть только за счет невероятной самоотдачи на поле, когда игроки бьются за каждый момент, не жалея себя. Но и этого по игре с армейцами не было.
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ivany4
1593730711
По хорошему, это один маленький финал. За которым будет еще один маленький финал. Это я к тому, что в одном конкретном матче может случиться все. Так что будем посмотреть. То что команда строиться, видно не вооруженным глазом. То что никто не ждет результатов, я имею ввиду руководство, - тоже видно. То, что Тедеско на зло всем играет одной и той же схемой - "благотворительность" для комментаторов и троллей.)) Не думаю, что он такой ограниченный в тактике. Полагаю, что идут маневры.)) Думаю, что бы побеждать, - умирать не надо. Надо играть с включенной головой, игровым задором и с полной самоотдачей.
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paracetamol
1593753589
Да пусть хоть сдохнут, Зенит все равно выиграет с разгромным счетом!
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paracetamol
1593754054
Знаем, знаем. С голым пузом на пулеметы. Супер идея керового тренера!
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порт
1593756812
Москвичи просто обязаны выложиться по полной – за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле ================================== Какая мрачная картина.
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Волька
1593759038
***** бомжей
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Дядя Серёжа
1593762893
Не надо умирать, живыми брать будем...
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alp
1593766168
не надо красивых слов.. потом, после залета в 5 мячей, они смотрятся комично.... пусь лучше спам просто сыграет хорошо, а не как гавно. нам на удовольствие.
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paracetamol
1593778524
Да пусть хоть сдохнут. Класс Зенита на порядок выше!
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