Аленичев: «Для «Спартака» матч с «Зенитом» в Кубке – это игра года! Москвичи обязаны умереть на поле, чтобы спасти сезон»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московской командой и «Зенитом».

«Шанс пройти «Зенит» у «Спартака» есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет – стадион заполнится только на 10 процентов.

Конечно, подбор исполнителей у «Зенита» лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство. Но для «Спартака» это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной – за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» – сказал Аленичев.