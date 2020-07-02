Сане прошел первую часть медосмотра для «Баварии»

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

По информации журналиста немецкого телеканала Sport1 Штефана Кумбергера, футболист уже прибыл в Мюнхен и прошел первую часть медицинского обследования.

Ожидается, что завершится медосмотр сегодня, 2 июля.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет менее 50 миллионов евро, а стороны подпишут пятилетний контракт.