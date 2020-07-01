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  • Footbal Italia: «Интер» подписал пятилетний контракт с Хакими, но не объявит о трансфере до конца сезона

Footbal Italia: «Интер» подписал пятилетний контракт с Хакими, но не объявит о трансфере до конца сезона

1 июля 2020, 16:20
1

«Интер» завершил сделку по трансферу защитника Ашрафа Хакими, сообщает Football Italia.

Игрок успешно прошел медобследование и подписал с «Интером» контракт на пять лет. Переход марроканца обошелся клубу в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов будут выплачены «Реалу» бонусами.

Миланцы не будут объявлять о переходе Хакими до фактического завершения сезона Серии А. Официальное подтверждение трансфера может состояться перед началом следующего чемпионата.

Хакими в текущем сезоне выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, где забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Реал Хакими Ашраф
Комментарии (1)
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DeStar
1593623183
40 лямов? ппц просто, что за очередной идиотизм реала, его вообще нельзя было продавать, или продать в интер с условием что реал имеет приоритет на выкуп за 40 лямов, потому что цена хакими явно по больше и 40 и 50 и 70 лямов
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