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    Footbal Italia: «Интер» подписал пятилетний контракт с Хакими, но не объявит о трансфере до конца сезона

    «Интер» завершил сделку по трансферу защитника Ашрафа Хакими, сообщает Football Italia.

    Игрок успешно прошел медобследование и подписал с «Интером» контракт на пять лет. Переход марроканца обошелся клубу в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов будут выплачены «Реалу» бонусами.

    Миланцы не будут объявлять о переходе Хакими до фактического завершения сезона Серии А. Официальное подтверждение трансфера может состояться перед началом следующего чемпионата.

    Хакими в текущем сезоне выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, где забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.

    Источник: Football Italia

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