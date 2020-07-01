Симеоне ушел с интервью после вопроса о Гризманне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей против «Барселоны» (2:2) ушел с интервью.

Аргентинцу задали вопрос про игровое время своего бывшего игрока мадридцев Антуана Гризманна.

«Без комментариев», – ответил Симеоне на вопрос о Гризманне и ушел с интервью в прямом эфире телеканала Movistar+.