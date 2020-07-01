Симеоне ушел с интервью после вопроса о Гризманне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей против «Барселоны» (2:2) ушел с интервью.
Аргентинцу задали вопрос про игровое время своего бывшего игрока мадридцев Антуана Гризманна.
«Без комментариев», – ответил Симеоне на вопрос о Гризманне и ушел с интервью в прямом эфире телеканала Movistar+.
- Нападающий вышел в составе «Барселоны» на 90-й минуте при счете 2:2.
- Теперь у «Барселоны» 70 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице Примеры.
- Каталонцы на одно очко отстают от «Реала», который при этом имеет игру в запасе.
Источник: Marca