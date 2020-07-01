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    Симеоне ушел с интервью после вопроса о Гризманне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей против «Барселоны» (2:2) ушел с интервью.

    Аргентинцу задали вопрос про игровое время своего бывшего игрока мадридцев Антуана Гризманна.

    «Без комментариев», – ответил Симеоне на вопрос о Гризманне и ушел с интервью в прямом эфире телеканала Movistar+.

    • Нападающий вышел в составе «Барселоны» на 90-й минуте при счете 2:2.
    • Теперь у «Барселоны» 70 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице Примеры.
    • Каталонцы на одно очко отстают от «Реала», который при этом имеет игру в запасе.

    Источник: Marca

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