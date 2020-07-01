Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес

Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона может возглавить сборную Испании.
Это случится, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF).
Торрес – бывший футболист и арбитр. В феврале 2020-го он баллотировался в кандидаты на пост главы RFEF.
Его конкурент на предстоящих выборах – Луис Рубиалес, нынешний президент федерации.
Как заверяет Торрес, у него есть договоренность с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.
Сейчас главный тренер сборной – Луис Энрике.
- В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.
- В период с 2008-го по 2010-й Марадона возглавлял сборную Аргентины.
- С ним команда проиграла в 1/4 финала Германии.
- На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России в 1/8 финала.
Источник: Marca