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  • Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес

Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес

1 июля 2020, 07:46
2

Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

Это случится, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF).

Торрес – бывший футболист и арбитр. В феврале 2020-го он баллотировался в кандидаты на пост главы RFEF.

Его конкурент на предстоящих выборах – Луис Рубиалес, нынешний президент федерации.

Как заверяет Торрес, у него есть договоренность с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

Сейчас главный тренер сборной – Луис Энрике.

  • В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.
  • В период с 2008-го по 2010-й Марадона возглавлял сборную Аргентины.
  • С ним команда проиграла в 1/4 финала Германии.
  • На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России в 1/8 финала.

Источник: Marca
Отбор ЧЕ-2020 Испания Марадона Диего Энрике Луис
Комментарии (2)
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Cules2013
1593593351
Рубиалес тоже дядька весёлый, но Торрес с его финалом ЧМ и Марадоной - нафиг сдался нам такой цирк. В Испании и так не скучно, и нужно решение проблем и выход из кризиса, а создание новых проблем на ровном месте.
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Черкизовский Кот
1593603148
Если кто не помнит, на ЧМ-2010 Марадона не взял победителей ЛЧ - Камбьяссо и Дзанетти (капитана), взяв на место последнего какого-то чувака, который ему приснился, и который не играл за сборную 7 лет. Так и в сборную Испании он на место Рамоса взял бы какого-нибудь ноунейма. Так что не надо в Испанию Марадону.
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