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    Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес

    Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

    Это случится, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF).

    Торрес – бывший футболист и арбитр. В феврале 2020-го он баллотировался в кандидаты на пост главы RFEF.

    Его конкурент на предстоящих выборах – Луис Рубиалес, нынешний президент федерации.

    Как заверяет Торрес, у него есть договоренность с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

    Сейчас главный тренер сборной – Луис Энрике.

    • В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.
    • В период с 2008-го по 2010-й Марадона возглавлял сборную Аргентины.
    • С ним команда проиграла в 1/4 финала Германии.
    • На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России в 1/8 финала.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10219

      Cules2013 25 минут назад

      Рубиалес тоже дядька весёлый, но Торрес с его финалом ЧМ и Марадоной - нафиг сдался нам такой цирк. В Испании и так не скучно, и нужно решение проблем и выход из кризиса, а создание новых проблем на ровном месте.

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