Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес

Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

Это случится, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF).

Торрес – бывший футболист и арбитр. В феврале 2020-го он баллотировался в кандидаты на пост главы RFEF.

Его конкурент на предстоящих выборах – Луис Рубиалес, нынешний президент федерации.

Как заверяет Торрес, у него есть договоренность с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

Сейчас главный тренер сборной – Луис Энрике.