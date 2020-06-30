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    Николич – после игры с «Крыльями Советов»: «Очко – неплохой вариант»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Москвичи ушли от поражения на 95-й минуте.

    «Это был очень тяжелый матч, как я и предвидел. Произошла смена тренера в Самаре, поэтому соперник приехал сюда заряженным на положительный результат. Они организованно играли в обороне и старались контратаковать, в одной из контратак мы и пропустили. А мы слишком нервно играли в первом тайме и совершали ошибки за линией мяча. Тут больше не тактические задумки, а дело в свежести.

    Я недоволен энергией, которую показали игроки в первом тайме. После матча в Казани мы играли на третий день, может, нам не хватило энергии. Второй тайм мы провели энергично, создавали моменты, особенно в последние 25 минут, но не смогли воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Наша задача была взять три очка, но и одно очко – это неплохой вариант по тому, как развивался матч», – считает серб.

    • «Локомотив» идет в таблице вторым.
    • Москвичи заканчивали встречу вдесятером.
    • Николич в «Локомотиве» не проигрывает.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6020

      paracetamol 32 минуты назад

      Скоро запал ЮрШпалыча кончится. Что делать будешь?

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