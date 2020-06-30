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  • Николич – после игры с «Крыльями Советов»: «Очко – неплохой вариант»

Николич – после игры с «Крыльями Советов»: «Очко – неплохой вариант»

30 июня 2020, 21:13
4

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Москвичи ушли от поражения на 95-й минуте.

«Это был очень тяжелый матч, как я и предвидел. Произошла смена тренера в Самаре, поэтому соперник приехал сюда заряженным на положительный результат. Они организованно играли в обороне и старались контратаковать, в одной из контратак мы и пропустили. А мы слишком нервно играли в первом тайме и совершали ошибки за линией мяча. Тут больше не тактические задумки, а дело в свежести.

Я недоволен энергией, которую показали игроки в первом тайме. После матча в Казани мы играли на третий день, может, нам не хватило энергии. Второй тайм мы провели энергично, создавали моменты, особенно в последние 25 минут, но не смогли воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Наша задача была взять три очка, но и одно очко – это неплохой вариант по тому, как развивался матч», – считает серб.

  • «Локомотив» идет в таблице вторым.
  • Москвичи заканчивали встречу вдесятером.
  • Николич в «Локомотиве» не проигрывает.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Николич Марко
Комментарии (4)
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paracetamol
1593542012
Скоро запал ЮрШпалыча кончится. Что делать будешь?
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Антибиотик
1593549352
Клоун!
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житель СПб
1593550283
Еще бы не плохой! За 20 секунд до конца матча на 95 минуте уйти от поражения. Жалко Крылья! Локомотиву это 1 очко, конечно, важно, но не так, как Крыльям - 3... Игроки Локомотива не бегали, не предлагали креатива - хотя на него способны...
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Валерий2705
1593563394
Николич : "очко Кикнадзе - неплохой вариант для меня. Палыч то отказался, брезговал")
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