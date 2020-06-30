Николич – после игры с «Крыльями Советов»: «Очко – неплохой вариант»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Москвичи ушли от поражения на 95-й минуте.

«Это был очень тяжелый матч, как я и предвидел. Произошла смена тренера в Самаре, поэтому соперник приехал сюда заряженным на положительный результат. Они организованно играли в обороне и старались контратаковать, в одной из контратак мы и пропустили. А мы слишком нервно играли в первом тайме и совершали ошибки за линией мяча. Тут больше не тактические задумки, а дело в свежести.

Я недоволен энергией, которую показали игроки в первом тайме. После матча в Казани мы играли на третий день, может, нам не хватило энергии. Второй тайм мы провели энергично, создавали моменты, особенно в последние 25 минут, но не смогли воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Наша задача была взять три очка, но и одно очко – это неплохой вариант по тому, как развивался матч», – считает серб.