Goal: «Интер» ведет переговоры с Хакими

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими близок к переходу в «Интер».
По информации Goal, миланский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с игроком. «Интер» надеется в ближайшее время закрыть сделку по трансферу марроканца.
Интерес к фулбеку также проявляли «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».
- В текущем сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
- Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.
Источник: Goal.com