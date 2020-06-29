Goal: «Интер» ведет переговоры с Хакими

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими близок к переходу в «Интер».

По информации Goal, миланский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с игроком. «Интер» надеется в ближайшее время закрыть сделку по трансферу марроканца.

Интерес к фулбеку также проявляли «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».