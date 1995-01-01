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    Goal: «Интер» ведет переговоры с Хакими

    Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими близок к переходу в «Интер».

    По информации Goal, миланский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с игроком. «Интер» надеется в ближайшее время закрыть сделку по трансферу марроканца.

    Интерес к фулбеку также проявляли «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».

    • В текущем сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
    • Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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