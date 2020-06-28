Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в полуфинал

В Англии определился последний участник полуфинала Кубка страны – им стал «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0 на выезде обыграла «Ньюкасл Юнайтед». Гол на 37-й минуте с пенальти забил Кевин Де Брюйне, на 68-й – Рахим Стерлинг.

В полуфинале «Ман Сити» встретится с «Арсеналом». В другой паре сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кубок Англии. 1/4 финала

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 37 (с пенальти); 0:2 – Стерлинг, 68.

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