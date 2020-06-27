Журналист Короткин: «Гончаренко может быть на скамейке ЦСКА в матче с «Динамо». Скорее всего, тренер доработает до конца сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может оказаться на скамейке команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо», несмотря на общее правило для приезжих из других стран соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе специалист вернулся из Белоруссии.
«Если увидите Михалыча сегодня на скамейке в матче ЦСКА с «Динамо», сильно не удивляйтесь.
Нам говорят, что получено отдельное разрешение на руководить командой без 14-дневного карантина для иностранцев.
Скорее всего, и до конца сезона доработает», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.