Журналист Короткин: «Гончаренко может быть на скамейке ЦСКА в матче с «Динамо». Скорее всего, тренер доработает до конца сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может оказаться на скамейке команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо», несмотря на общее правило для приезжих из других стран соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе специалист вернулся из Белоруссии.

«Если увидите Михалыча сегодня на скамейке в матче ЦСКА с «Динамо», сильно не удивляйтесь.

Нам говорят, что получено отдельное разрешение на руководить командой без 14-дневного карантина для иностранцев.

Скорее всего, и до конца сезона доработает», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.