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  • Журналист Короткин: «Гончаренко может быть на скамейке ЦСКА в матче с «Динамо». Скорее всего, тренер доработает до конца сезона»

Журналист Короткин: «Гончаренко может быть на скамейке ЦСКА в матче с «Динамо». Скорее всего, тренер доработает до конца сезона»

27 июня 2020, 17:32
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может оказаться на скамейке команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо», несмотря на общее правило для приезжих из других стран соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе специалист вернулся из Белоруссии.

«Если увидите Михалыча сегодня на скамейке в матче ЦСКА с «Динамо», сильно не удивляйтесь.

Нам говорят, что получено отдельное разрешение на руководить командой без 14-дневного карантина для иностранцев.

Скорее всего, и до конца сезона доработает», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • После матча с «Зенитом» Гончаренко написал заявление об уходе.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • Встреча с «Динамо» начнется в 19:00 по Москве.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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portero
1593268817
уговорили... вдруг попрет после побега...
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житель СПб
1593274331
Даже комментировать не хочется... Овчинникову - удачи!
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paracetamol
1593276490
Куль толку?
Ответить
CSKA57
1593282032
Может, он до конца сезона на скамейке сидеть будет?
Ответить
neveldomha
1593288463
Вообще то он должен сидеть в карантине 2 недели.
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zigbert
1593350524
Пока расторжения контракта не состоится, Гончаренко является ГТ.
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