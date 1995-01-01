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    Журналист Короткин: «Гончаренко может быть на скамейке ЦСКА в матче с «Динамо». Скорее всего, тренер доработает до конца сезона»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может оказаться на скамейке команды в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо», несмотря на общее правило для приезжих из других стран соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе специалист вернулся из Белоруссии.

    «Если увидите Михалыча сегодня на скамейке в матче ЦСКА с «Динамо», сильно не удивляйтесь.

    Нам говорят, что получено отдельное разрешение на руководить командой без 14-дневного карантина для иностранцев.

    Скорее всего, и до конца сезона доработает», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • После матча с «Зенитом» Гончаренко написал заявление об уходе.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Встреча с «Динамо» начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +39852

      portero 58 минут назад

      уговорили... вдруг попрет после побега...

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