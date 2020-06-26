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    РПЛ. Дубль Дзюбы с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

    «Зенит» одержал очередную победу в сезоне чемпионата России – обыграны «Крылья Советов». Дубль с пенальти оформил форвард Артем Дзюба.

    Действующие чемпионы лидируют и увеличили отрыв от второго места до 12 очков. Самарцы занимают последнюю строчку.

    Лучшим игроком матче признали Малкома.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

    «Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+5), Барриос, Кузяев (Сутормин, 46), Малком (Жирков, 90+4), Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Терехов, 68), Зиньковский, Попович (Радоньич, 74), Глушенков.

    Предупреждения: Кузяев, 21; Иванович, 47 – Чернов, 30; Комбаров, 52; Тимофеев, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2020 22:26
    Комментарии195
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      Рейтинг: +150

      Zenit_Zenit 3 минуты назад

      Ору конечно же много будет, но все решения судьи по делу, как ни странно.
      Зенит - с волевой победой, Крыльям удачи на финише.
      ВАР портит футбол, как именно живую игру, а не компьюторную гонялку круглого по экрану.

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      Рейтинг: +64

      Йост 10 минут назад

      Первый пенальти - липа 100%. Второй пенальти - чистый 100%. Второй гол в ворота Зенита - чистый 100%. Это видно на повторах, как судьи работают, когда даже VAR всем дает понять, что они либо слепые, либо продажные.

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      Рейтинг: +2646

      knikos > Йост 7 минут назад

      Вот именно поэтому такие "зрячие" , как ты и не судят футбол и не комментируют. И слава Богу ! Ты не видишь то , что видят другие , нормальные .

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      Рейтинг: +4783

      alp > Йост 5 минут назад

      ну а 3-й и 4-й голы в ворота КС почему не засчитали? а? иксперд?

      0
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      Рейтинг: +4783

      alp 15 минут назад

      походу, у Зенита нет достойного соперника в рпл в этом году......

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      Рейтинг: +2646

      knikos > alp 9 минут назад

      Это и плохо , нет соперников во внутреннем чемпе , нет положительного результата в еврокубках.Прямо беда .

      1
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      Рейтинг: +608

      моэм 23 минуты назад

      Теперь Дзюбу задолбают , ведь его "победный" гол , который победным называться не может , поскольку эта "победа "организована судьёй - жополизом Газпрома...отменившего чистый гол Крыльев.

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      Рейтинг: +4783

      alp > моэм 13 минут назад

      здесь более интересна судьба судьи, потому что его, скорее всего, уволят, потому что он, ****** штопаный, отменил два чистейших гола Зенита в ворота КС

      1
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      Рейтинг: +2646

      knikos > моэм 11 минут назад

      Ещё одному дятлу пишу . В правилах футбола , нынешней трактовке , написано : "Фолом считается любое касание мяча рукой атакующего ( подчёркиваю , атакующего !!! , а не защищающегося ) игрока . У защищающегося игрока , т.е. действующего в защите ( для тебя специально подчёркиваю !!!) , смотрят , было ли положение его руки естественным или нет. Разницу понимаешь между атакующим игроком и защищающимся ?

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      Рейтинг: +4783

      alp > knikos 6 минут назад

      та ему хоть ссы в глаза....... не трать время

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      Рейтинг: +2646

      knikos > alp 2 минуты назад

      Ну хоть как-то надо проводить лекции по пониманию правил футбола таким дятлам. Ну хоть на сотый раз догадаются заглянуть в Правила и хоть что-то понять. Им же легче потом будет , да и дурость свою показывать меньше потом будут . Даже времени для такого благородного дела по их образованию не жалко , тем более - пятница .

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      Рейтинг: +5918

      paracetamol 26 минут назад

      Зюба - классный игрок, сегодня выложился полностью. Мог еще 2 забить, но в шанги попал, точности от усталости не хватило.

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      Рейтинг: +5047

      JTherry > paracetamol 9 минут назад

      дзюпа не смог бы - больше пеналей судья не поставил)))

      0
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      Рейтинг: +2646

      knikos > paracetamol 5 минут назад

      Он сегодня , как и в матче с конями такой рывок сделал по флангу. Я смотрю , глазам не верю. Есть ещё порох в пороховницах !

      1
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      Рейтинг: +2247

      Axe111 31 минуту назад

      рпл помойка в действии под прикрытием рфс мусорки! проиграть первый тайм за кэф 20 ДВАДЦАТЬ!!! ПАРАША КОНЧЕНАЯ

      2
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      ...
      Рейтинг: +4783

      alp > Axe111 12 минут назад

      не умеешь ставить, не ставь... иначе последние штаны просрешь

      0
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      Рейтинг: +608

      моэм 37 минут назад

      Гол Радонича отменён - Несправедливо...по ВАР было ли плечо или предплечье увидеть было невозможно...но судья "увидел" то чего было - небыло...наши судьи используют любую возможность лишний раз лизнуть жопу Газпрому ,даже если их не просят...ну уже чисто на автомате , упаси бог прогневить гзовую мафию.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2646

      knikos > моэм 33 минуты назад

      А ты знаешь разницу между плечом и предплечьем ? Ты не увидел , ну может очки не протёр . Миллионы видели , а ты не смог , бывает ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3371

      Давид59 > моэм 17 минут назад

      После игры несколько раз показывали стоп-кадр после скидки Зиньковского. Мяч лежал у него на предплечье. И причём тут мафия?

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      Рейтинг: +10571

      KLIM777 38 минут назад

      не понимаю, что вам не так? Все пенальти и офсайды по делу, и игра рукой Тимофеева тоже. Единственный момент это момент когда игрок крыльев откидывал мяч, там по сути естественное положение и игрок иначе не мог принять положение. А так судьи отработали четко.

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      Рейтинг: +2646

      knikos > KLIM777 35 минут назад

      Ну в правилах фубола же ясно написано про "любое касание мяча атакующим ( атакующим ,подчёркиваю , а не защищающимся ) игроком !!! Откидывая мяч , он задел его плечом . Ну какие ещё могут быть сомнения ? какие ещё могут быть трактовки ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4783

      alp > knikos 10 минут назад

      тут не важны правила, регламенты итд... Зенит все купил, и неЭбет..

      0
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      Рейтинг: +5918

      paracetamol 40 минут назад

      Скоро футбола не будет, но судьи и ВАР останутся.

      2
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      ...
      Рейтинг: +608

      моэм > paracetamol 30 минут назад

      Хорошо сказал...и напомнил анекдот , где американцы решили вместо спортсменов посылать группу подготовленных адвокатов способных при любых раскладах отсудить любую золотую медаль.

      0
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      Рейтинг: +4783

      alp > моэм 8 минут назад

      мне это напомнило анекдот про заИку и бармэна... нннннет это я тттттттеббя ****************

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      Рейтинг: +2880

      uBaH_ 46 минут назад

      Я не понимаю какие у вас претензии к бомжам? У нас на каждом матче клоуны работают которые допускают ошибки. Локо - Оренбург что не цирк? Или дегенерат который в Туле ставит пенальти не понятно за что

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