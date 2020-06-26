РПЛ. Дубль Дзюбы с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» одержал очередную победу в сезоне чемпионата России – обыграны «Крылья Советов». Дубль с пенальти оформил форвард Артем Дзюба.

Действующие чемпионы лидируют и увеличили отрыв от второго места до 12 очков. Самарцы занимают последнюю строчку.

Лучшим игроком матче признали Малкома.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+5), Барриос, Кузяев (Сутормин, 46), Малком (Жирков, 90+4), Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Терехов, 68), Зиньковский, Попович (Радоньич, 74), Глушенков.

Предупреждения: Кузяев, 21; Иванович, 47 – Чернов, 30; Комбаров, 52; Тимофеев, 62.

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