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  • РПЛ. Дубль Дзюбы с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

РПЛ. Дубль Дзюбы с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

26 июня 2020, 22:26
246

«Зенит» одержал очередную победу в сезоне чемпионата России – обыграны «Крылья Советов». Дубль с пенальти оформил форвард Артем Дзюба.

Действующие чемпионы лидируют и увеличили отрыв от второго места до 12 очков. Самарцы занимают последнюю строчку.

Лучшим игроком матче признали Малкома.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+5), Барриос, Кузяев (Сутормин, 46), Малком (Жирков, 90+4), Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Терехов, 68), Зиньковский, Попович (Радоньич, 74), Глушенков.

Предупреждения: Кузяев, 21; Иванович, 47 – Чернов, 30; Комбаров, 52; Тимофеев, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (246)
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Medved2468
1593200103
Позор Зениту, Позор!!! Игрокам самим не стыдно в таком ключе обыгрывать 16-ю команду чемпионата? И это наш действующий чемпион и лидер. Левый пенальти, отмененный чистый гол. ПОЗОРИЩЕ!!!!!!
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zra78
1593201110
Ждём фото из раздевалки,ведь ПОБЕДА волевая!!!
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Томик
1593201618
Этот стыд у них "волевою победою" зовётся.
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Йост
1593207212
Второй тайм прошел с большим преимуществом судьи Кукуяна.
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Hektor 84
1593208392
Кукуян поставил крылья на колени. Газпром купил очередное чемпионство
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Spartak Piter
1593211611
Только быдло с пивком будет болеть за команду олицетворяющую сейчас власть и врагов народу. Мы что страна терпил? В Питере у нас помахают победой через судей и деньги и быдло радуется. Видимо весь цвет нации ушел геройски во времена войны. Теперь выродков 90%. Лучше болеть и закрыть глаза, чем понимать и противопоставить.
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Каратель помойников
1593213834
"Зинаида играет лучше всех,у них самые качественные игроки,феноменальный тренер"- смешно не правда ли? Админ ресурс решает всё.и полтора тура это доказали,пусть Зина хоть 10 раз подряд станет чемпионом-как было газовое болото,так и останется.только для всякого рода гуливеров это великий клупп
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алдан2014
1593214236
Зинаида без пенальти не может даже крылья обыграть?
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Под флагом педикулёза
1593231508
В честь очередной великай пырьэмоги немытых с помощью админресурса над последней командой РПЛ предлагаю переименовать газовое гетто пи.Дер в пи.Дер хурх.уяновский. На болотах сегодня пройдёт карнавал, массовые гулянья и бесплатная дезинсекция дустом всех желающих. Ботоксный купчишка будет сегодня гулять и башлять за счёт украденных у бабушек пенсий
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Соарес
1593235122
По игре видно,что зенит этой победой только обосрался
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