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  • Экс-игрок ЦСКА Жо будет из-за миллиона судиться с японским клубом «Нагоя Грампус»

Экс-игрок ЦСКА Жо будет из-за миллиона судиться с японским клубом «Нагоя Грампус»

24 июня 2020, 08:07
1

Нападающий бразильского «Коринтианса» Жо будет судиться с японским клубом «Нагоя Грампус». Причина иска – требование бразильца выплатить ему компенсацию в размере миллиона долларов за досрочное расторжение контракта, пишет Globo Esporte.

Японская сторона мотивирует разрыв контракта тем, что Жо весной самовольно покинул Японию во время пандемии коронавируса. «Нагоя Грампус» считает: она тоже имеет право требовать компенсацию от игрока.

  • Контракт Жо с японцами действовал до декабря.
  • С 2006 по 2008 год бразилец выступал за ЦСКА.
  • В России он брал РПЛ.

Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА
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vladimir-7
1592977039
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