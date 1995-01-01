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    Экс-игрок ЦСКА Жо будет из-за миллиона судиться с японским клубом «Нагоя Грампус»

    Нападающий бразильского «Коринтианса» Жо будет судиться с японским клубом «Нагоя Грампус». Причина иска – требование бразильца выплатить ему компенсацию в размере миллиона долларов за досрочное расторжение контракта, пишет Globo Esporte.

    Японская сторона мотивирует разрыв контракта тем, что Жо весной самовольно покинул Японию во время пандемии коронавируса. «Нагоя Грампус» считает: она тоже имеет право требовать компенсацию от игрока.

    • Контракт Жо с японцами действовал до декабря.
    • С 2006 по 2008 год бразилец выступал за ЦСКА.
    • В России он брал РПЛ.

    Источник: Globo Esporte

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