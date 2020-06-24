Экс-игрок ЦСКА Жо будет из-за миллиона судиться с японским клубом «Нагоя Грампус»

Нападающий бразильского «Коринтианса» Жо будет судиться с японским клубом «Нагоя Грампус». Причина иска – требование бразильца выплатить ему компенсацию в размере миллиона долларов за досрочное расторжение контракта, пишет Globo Esporte.

Японская сторона мотивирует разрыв контракта тем, что Жо весной самовольно покинул Японию во время пандемии коронавируса. «Нагоя Грампус» считает: она тоже имеет право требовать компенсацию от игрока.