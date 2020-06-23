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  • Прядкин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Перенести игру было нельзя, так как ситуация не была форс-мажорной»

Прядкин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Перенести игру было нельзя, так как ситуация не была форс-мажорной»

23 июня 2020, 20:47
24

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не была перенесена игра между «Сочи» и «Ростовом» после того, как ростовчане ушли на двухнедельный карантин по коронавирусу.

«Это абсолютно новый регламент. Это не регламент того чемпионата, когда не было эпидемии. В нынешних условиях мы получили соответствующие разъяснения и пояснили, что данная ситуация не является форс-мажором: нам в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это все подробнейшим образом описано в регламенте.

Что можно сказать по календарю: изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали. Мы планировали расписание с учетом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, не возникло вопросов, что кто-то имеет какое-то преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице. Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований.

Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но, хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна», – прокомментировал Прядкин.

Так как основа «Ростова» находилась на карантине, на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет. «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.

  • «Ростов» после 23 туров находится на четвертом месте в турнирной таблице.
  • «Сочи» поднялся на 10-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Прядкин Сергей
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1592936322
" Перенести игру было нельзя, так как"...поступила команда Газпрома срочно вытащить из жопы Сочи.
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MaxRnD
1592937896
Она становится теперь форс-мажорной через одну игру что ли ? Одну переносим, одну не переносим, потом опять, как Бог на душу положит ? Свадьба в Малиновке - утром красные, вечером белые. Удобно, чо
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NewLife
1592938242
.... мы получили, ... нам разъяснили, .... надо согласиться.. Это говорит Президент РПЛ, который не может и слова без указки сверху сказать и получает зарплату хз за что.
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Чехов на Садовой
1592942790
И это говорит ''нашалныка''! Жалкое блеяние двоечника на уроке. В стиле - я старался , я учил но так получилось и вообще я не виноват , меня мамка пьяная с печки уронил, а домашнее задание папка матюками объяснял. Вот потому у нас в-с-ё через опу.
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моэм
1592945591
Наконец "проснулся" гадёныш и сразу понёс бредятину , да такую что переплюнул Аннушку из "Мастер и Маргарита" … но почему у нас что ни руководитель , то баран узколобый.
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Мага 13
1592946956
писдит как дышит этот прядкин, пора ему в думу избираться, там таким почет.
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Hektor 84
1592947066
Они там уже все записделись
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paracetamol
1592948313
У Прядкина вообще мозги есть? Ситуация с Ростовым - не форс мажорная, а с Динамо - форс мажорная? Заткнулся бы, лицемер!
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Axe111
1592951570
Ну просто сказочный до****!!!! Позорище рфс и рпл помойки
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general.lizyukov
1592964252
А что тогда форс-мажор? Смерть всей команды в результате аварии?
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