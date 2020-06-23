Прядкин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Перенести игру было нельзя, так как ситуация не была форс-мажорной»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не была перенесена игра между «Сочи» и «Ростовом» после того, как ростовчане ушли на двухнедельный карантин по коронавирусу.

«Это абсолютно новый регламент. Это не регламент того чемпионата, когда не было эпидемии. В нынешних условиях мы получили соответствующие разъяснения и пояснили, что данная ситуация не является форс-мажором: нам в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это все подробнейшим образом описано в регламенте.

Что можно сказать по календарю: изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали. Мы планировали расписание с учетом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, не возникло вопросов, что кто-то имеет какое-то преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице. Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований.

Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но, хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна», – прокомментировал Прядкин.

Так как основа «Ростова» находилась на карантине, на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет. «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.