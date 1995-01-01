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    Прядкин – о матче «Сочи» – «Ростов»: «Перенести игру было нельзя, так как ситуация не была форс-мажорной»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не была перенесена игра между «Сочи» и «Ростовом» после того, как ростовчане ушли на двухнедельный карантин по коронавирусу.

    «Это абсолютно новый регламент. Это не регламент того чемпионата, когда не было эпидемии. В нынешних условиях мы получили соответствующие разъяснения и пояснили, что данная ситуация не является форс-мажором: нам в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это все подробнейшим образом описано в регламенте.

    Что можно сказать по календарю: изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали. Мы планировали расписание с учетом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, не возникло вопросов, что кто-то имеет какое-то преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице. Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований.

    Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но, хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна», – прокомментировал Прядкин.

    Так как основа «Ростова» находилась на карантине, на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет. «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.

    • «Ростов» после 23 туров находится на четвертом месте в турнирной таблице.
    • «Сочи» поднялся на 10-е место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +505

      NewLife 56 минут назад

      .... мы получили, ... нам разъяснили, .... надо согласиться..
      Это говорит Президент РПЛ, который не может и слова без указки сверху сказать и получает зарплату хз за что.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39547

      MaxRnD 1 час назад

      Она становится теперь форс-мажорной через одну игру что ли ? Одну переносим, одну не переносим, потом опять, как Бог на душу положит ? Свадьба в Малиновке - утром красные, вечером белые. Удобно, чо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1345

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Согласен , коронавирус это обычное явление . С кем не бывает . Лол. Коронавирус не форс-мажор, самоизоляция не карантин, голосование не референдум.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1545

      Genz > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Прядкин не Грядкин. Куй не член

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17228

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Перенести игру было нельзя, так как"...поступила команда Газпрома срочно вытащить из жопы Сочи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Riot Zero 1 час назад

      Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований.
      А когда у лиги появились основания для переноса другой игры, если не было предусмотрено резервной даты?

      1
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      Рейтинг: +1545

      Genz 1 час назад

      В период эпидемии нельзя рисковать здоровьем 17летних , ставить на игру со взрослыми. Риск умереть от остановки сердца ,играть 90 минут не позволительно .

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