Сарри – после матча с «Болоньей»: «К концу матча «Юве» устал и отошел. У нас просто не хватает физики»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги после победы над «Болоньей» (2:0) в рамках 27-го тура Серии А.

«Сегодня мы физически перебороли соперника, поддерживая темп и интенсивность на протяжении 70 минут. В Кубке же мы подсели после 20-30 минут.

У нас было много шансов убить интригу, сделав счет 3:0, но к концу матча мы устали и были вынуждены чуть отойти назад. Это не тактическое решение. У нас просто пока недостаточно физики, чтобы доминировать весь матч.

Бернардески удачно вышел на замену в двух предыдущих матчах. Он находится в неплохой форме. Его незаслуженно часто критикуют», – заявил Сарри.