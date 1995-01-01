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    Сарри – после матча с «Болоньей»: «К концу матча «Юве» устал и отошел. У нас просто не хватает физики»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги после победы над «Болоньей» (2:0) в рамках 27-го тура Серии А.

    «Сегодня мы физически перебороли соперника, поддерживая темп и интенсивность на протяжении 70 минут. В Кубке же мы подсели после 20-30 минут.

    У нас было много шансов убить интригу, сделав счет 3:0, но к концу матча мы устали и были вынуждены чуть отойти назад. Это не тактическое решение. У нас просто пока недостаточно физики, чтобы доминировать весь матч.

    Бернардески удачно вышел на замену в двух предыдущих матчах. Он находится в неплохой форме. Его незаслуженно часто критикуют», – заявил Сарри.

    • «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А с 66 очками.
    • До конца турнира – 11 туров.
    • У ближайшего преследователя «Лацио» – 62 очка и матч в запасе.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +362

      Proker 32 минуты назад

      Не у вас а тебя не хватает физум

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